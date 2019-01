Con muro fronterizo la delincuencia caerá, asegura Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que si se construye el muro fronterizo con México la delincuencia caerá.

Mediante su cuenta de Twitter, el mandatario estadounidense reconoció la “gran unidad en el partido republicano. Quiero, de una vez por todas, poner fin a la imparable delincuencia y las drogas seguridad fronteriza y muro. ¡Sin duda!”.

Great unity in the Republican Party. Want to, once and for all, put an end to stoppable crime and drugs! Border Security and Wall. No doubt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de enero de 2019

Agregó que el muro “es el nuevo tema, durante dos años hasta que el muro está terminado (en construcción ahora), del partido republicano”.

Ayer, Donald Trump indicó que sin un muro en su frontera sur nunca se podrá tener una buena seguridad fronteriza

Afirmó que los demócratas saben sobre esta situación, pero solo “quieren jugar juegos políticos”.

