Conciliación laboral: Presidente del Parlamento de Nueva Zelanda alimenta a bebé de un diputado

Sídney, Australia.- El presidente del Parlamento de Nueva Zelanda, Trevor Mallard, no dudo en arrullar en brazos desde su sillón al bebé de un diputado e incluso darle el biberón durante una sesión parlamentaria, un comportamiento por el que se ha ganado las alabanzas en las redes sociales.

"Normalmente la silla del presidente se usa para los funcionarios que presiden, pero hoy una persona muy importante usó la silla conmigo", escribió Mallard en su cuenta Twitter acompañada con dos fotografías del bebé, hijo del legislador Tamati Coffey -del Partido Laborista- y su esposo, Tim Smith.

Normally the Speaker’s chair is only used by Presiding Officers but today a VIP took the chair with me. Congratulations @tamaticoffey and Tim on the newest member of your family. pic.twitter.com/47ViKHsKkA — Trevor Mallard (@SpeakerTrevor) August 21, 2019

Coffey llevó a su bebé Tutanekai Smith-Coffey, que fue concebido en julio a través de un proceso de subrogación, a la cámara del Legislativo durante la jornada del miércoles y en su primer día de trabajo tras unas seis semanas de baja paternal.

El presidente del Parlamento, quien prometió al asumir el cargo en 2017 convertir la Cámara en un lugar más amigable para las familias, mecía al bebé mientras recordaba a un legislador que su tiempo se había agotado, en uno de los vídeos que se han hecho virales en las redes sociales.

"Lo mejor que he visto en internet desde hace tiempo", señaló Samanjar Chowdhury, que trabaja con un Panel de la ONU en Bangladesh.

A photo of the Speaker of New Zealand's Parliament feeding a legislator's baby while carrying out his duties has been shared all over the world. pic.twitter.com/G8MvuuAOkb — SBS News (@SBSNews) August 22, 2019

"Esta escena hace que tengamos esperanza en la humanidad", comentó en portugués la usuaria Vanessa Carvalho.

Los diputados neozelandeses Golriz Ghahraman y Gareth Hughes, ambos del Partido Verde, también elogiaron la presencia del bebé en el Legislativo.

"Encantador tener un bebé en la Casa (de Representantes) y además uno tan hermoso", expresó Hughes al publicar una imagen del padre y su hijo.

La primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, y su pareja, Clark Gayford, llevaron el año pasado a su bebé, Neve Te Aroha, a la Asamblea General de la ONU.