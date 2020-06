Conductor intenta arrollar a multitud en protesta por muerte George Floyd

BREAKING: Tanker truck plows into crowd of demonstrators on Minneapolis highway. Protesters scrambled as truck battled toward them. pic.twitter.com/Q5cTF9AGB2 — David Begnaud (@DavidBegnaud) May 31, 2020

Today I witnessed pure evil. Thousands and thousands of protestors were PEACEFULLY marching the streets to demand #JusticeForGeorgeFloyd and a gas truck came barreling through the crowd. Pray to whoever you pray to for us all. #BlackLivesMatterMinneapolis #blacklivesmatter pic.twitter.com/M4mjHROxD0 — Zachary Donald (@ZachDPfeil) May 31, 2020

AHORA #EstadosUnidos

Un camión cisterna atropelló a manifestantes en Minneapolis...

Son imágenes de película...pic.twitter.com/iZkiNBJkCJ — ABC (@ABCfilmaciones) June 1, 2020

Un camión embistió hacia una gran multitud de manifestantes en una carretera cerrada en Minneapolis.



De acuerdo a reportes locales, el conductor fue llevado a un hospital y puesto bajo arresto.



pic.twitter.com/lKEBKYOyg2 — Arturo de la Sancha (@lopezdelasancha) June 1, 2020