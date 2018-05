Confirmado: Barack y Michelle Obama producirán series para Netflix

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama y la exprimera dama, Michelle Obama firmaron un acuerdo multianual para producir películas y series para Netflix.

Así lo confirmó este lunes la plataforma a través de Twitter a dos meses de que los diarios estadounidenses adelantaran las pláticas en las que se encontraba el político con la empresa.

President Barack Obama and Michelle Obama have entered into a multi-year agreement to produce films and series for Netflix, potentially including scripted series, unscripted series, docu-series, documentaries, and features. — Netflix US (@netflix) 21 de mayo de 2018

En marzo The New York Times apuntó que entre los planes, el expresidente podría dirigir debates sobre temas que marcaron su presidencia, como la salud, la inmigración, las relaciones exteriores o el cambio climático.

Michelle Obama, de su lado, podría aparecer en un programa dedicado a la nutrición, uno de los temas que más le apasionaba durante su gestión como primera dama.

Por ahora, estos temas no han sido confirmados por la plataforma de streaming.