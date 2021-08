El pánico reina en Kabul tras la entrada de los talibanes

KABUL. El pánico se apoderó de Afganistán y su capital después de que los talibanes tomaran el control del país, cuando afganos desesperados intentaban entrar al aeropuerto para huir en medio de crecientes críticas a Estados Unidos por el retiro de tropas.

Miles de personas desesperadas por salir de Afganistán abarrotaron el aeropuerto de la capital, obligando al Ejército de EU a suspender las evacuaciones.

Multitudes convergieron en el aeropuerto intentando escapar y algunos hasta se colgaron de un avión de transporte militar estadounidense cuando avanzaba por la pista, según imágenes publicadas por la cadena de noticias afgana Tolo.

Las tropas estadounidenses también dispararon al aire para detener a personas que intentaban subirse a un vuelo militar que evacuaba a los diplomáticos y al personal de la embajada estadounidenses.

El aeropuerto de Kabul se encuentra en medio de la confusión y la desesperación de la gente que trata de salir tras la toma de los talibanes. | Foto: AFP

Se informó que hasta siete personas murieron en el caos. Un funcionario estadounidense dijo que las fuerzas de EU habían matado a dos hombres armados en el lugar durante las últimas 24 horas.

El primero de tres aviones de evacuación alemanes se desvió a la capital de Uzbekistán, Tashkent, porque no pudo aterrizar en Kabul, que se encuentra en un valle rodeado de montañas.

En tanto, el Pentágono autorizó el despliegue de otro batallón que elevará el número de soldados que custodiaban la evacuación de estadounidenses a unos 6 mil.

La rápida conquista de Kabul por los talibanes siguió a la decisión de Biden de retirar las fuerzas estadounidenses después de 20 años de una guerra que, según él, costó más de 1 billón de dólares.

La velocidad con la que cayeron las ciudades afganas, en días en lugar de los meses pronosticados por la inteligencia de Estados Unidos, y el temor a la represión de los talibanes contra la libertad de expresión y los derechos humanos, especialmente los derechos de las mujeres, han provocado fuertes críticas.

Luego de la toma de Kabul por los talibanes, Joe Biden ofrece un discurso sobre la situación en Afganistán. / Foto: AFP

En un discurso televisado ayer por la tarde, Biden dijo no arrepentirse de su decisión e insistió en que tenía que decidir entre pedir a las fuerzas estadounidenses que luchen sin cesar en lo que llamó una guerra civil o cumplir con un acuerdo de salida negociado por su antecesor, el republicano Donald Trump.

“Sé que mi decisión será criticada, pero prefiero aceptar todas esas críticas que pasar esta decisión a otro presidente de Estados Unidos”, dijo Biden.

También culpó al gobierno afgano al decir que sus líderes “se rindieron y huyeron”, pero reconoció que la toma de la capital afgana por parte de los talibanes se produjo “más rápido de lo anticipado”.

El demócrata se ha enfrentado a un aluvión de críticas, incluso de sus propios diplomáticos, por su manejo de la salida de Estados Unidos, al retirar tropas y luego enviar a miles de soldados para ayudar con la evacuación.

Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU pidió conversaciones para crear un nuevo gobierno en Afganistán después de que el secretario general Antonio Guterres advirtiera sobre restricciones “escalofriantes” a los derechos humanos y violaciones contra mujeres y niñas.

Suhail Shaheen, portavoz de los talibanes, dijo en un mensaje en Twitter que sus combatientes tienen órdenes estrictas de no causar daño a nadie. “La vida, la propiedad y el honor no deben ser dañados, sino que deben ser protegidos por los muyahidines”, afirmó.

The Islamic Emirate has ordered its Mujahideen and once again instructs them that no one is allowed to enter anyone's house without permission. Life, property and honor of none shall be harmed but must be protected by the Mujahedeen. — Suhail Shaheen. محمد سهیل شاهین (@suhailshaheen1) August 16, 2021

De acuerdo con el diario Financial Times, Ghouryan, un canal de Telegram cercano a los talibanes, citó a un miembro del “Emirato Islámico” afirmando a académicos en Kabul que “nuestras hermanas pueden continuar con sus actividades administrativas y educativas”.

Sin embargo, el miedo crecía en el país por un posible regreso de fuertes restricciones religiosas.

La organización palestina controla Gaza desde 2007 y está vinculada a la corriente política de los Hermanos Musulmanes. | Foto: AFP

Algunos programas de televisión, incluidas telenovelas turcas e indias, fueron reemplazados por programas islámicos, mientras dueños de negocios retiraban fotografías de mujeres de salones de belleza, sastrerías y centros de cirugía plástica por el temor a ser castigados por los militantes talibanes que patrullan Kabul.

Mohammad Naeem, portavoz de la oficina política de los talibanes, declaró a la cadena de televisión Al Jazeera que la forma del nuevo gobierno afgano estará clara pronto. Asimismo, indicó que los talibanes no quieren vivir aislados y pidió unas relaciones internacionales pacíficas.

Sin embargo, Washington aseguró que los talibanes no tendrán acceso a las reservas monetarias del Banco Central de Afganistán guardadas en cuentas en Estados Unidos.





