Manifestantes que se oponen a los pasaportes anticovid intentaron llegar por la fuerza al antiguo edificio de operaciones de la BBC en el distrito White City, en Londres.

De acuerdo con RT, al momento de los hecho los policías se desplegaron en la zona.

➡️En estos lugares el certificado de vacunación ya es obligatorio

🚨 | NEW: Scuffles as anti-lockdown protestors attempt to storm a BBC television office in West London



Via @newsflarepic.twitter.com/axWM9z35HL — News For All (@NewsForAllUK) August 9, 2021

Videos que ya han circulado por las redes sociales muestras enfrentamientos entre los manifestantes y los uniformados.

pic.twitter.com/HUo5sAGRzi — Willow (@Willow__Bella) August 9, 2021

