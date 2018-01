Congresista pide arrestar a dreamers que asistan a discurso de Trump

Tucson.- El congresista estadounidense Paul Gosar pidió hoy que se verifique la identificación de todas las personas que asistan esta noche al discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso del presidente Donald Trump y que se arreste a los inmigrantes indocumentados que han sido invitados.



En un mensaje en su cuenta de Twitter, el republicano instó al fiscal general, Jeff Sessions, y a la policía del Capitolio federal a que actúen y que se arreste a todos aquellos que utilicen identificaciones y números de Seguro Social "fraudulentos" para pasar la seguridad establecida en el Capitolio.



En todos los lugares debe de aplicase la ley, también debe ser respetada en los pasillos del Congreso. Cualquier inmigrante indocumentado que intenta pasar por seguridad bajo cualquier pretexto o invitación, debe de ser arrestado o deportadoPaul Gosar



“Of all the places where the Rule of Law needs to be enforced, it should be in the hallowed halls of Congress. Any illegal aliens attempting to go through security, under any pretext of invitation or otherwise, should be arrested and deported," said Congressman Gosar. — Rep. Paul Gosar, DDS (@RepGosar) 30 de enero de 2018

Una veintena de legisladores demócratas han invitado a jóvenes indocumentados a presenciar el discurso de Trump, en medio de las negociaciones en el Congreso por regularizar la situación de los dreamers.



Se anticipa que el tema migratorio, la idea de construir un muro en la frontera con México y un plan para dar estatus migratorio permanente a los dreamers formarán parte destacada de la intervención del presidente ante ambas cámaras legislativas.



En otro mensaje, el congresista aseguró haber recibido múltiples llamadas a sus oficinas en la que electores le mostraron su apoyo a esta petición.

