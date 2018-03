Congreso de Perú acepta renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski

El Congreso de Perú aceptó la renuncia presentada por el presidente Pedro Pablo Kuczynski en medio de una crisis política que se resolverá hoy mismo con la toma de juramento del vicepresidente, Martín Vizcarra.

La aceptación de la carta de renuncia fue aprobada hoy con 105 votos a favor, 12 en contra y 4 abstenciones, luego de que la Junta de Portavoces legislativos acordara los términos que aceptan la dimisión y declarase la vacancia de la Presidencia de la República.



La resolución del Congreso agregó, sin embargo, que la mayoría de los legisladores "deplora y rechaza los hechos y calificativos que el señor Pedro Pablo Kucyznski esgrime en su carta de renuncia", puesto que "no admite que la crisis política actual que lo ha llevado a renunciar es consecuencia de sus actos".



Por ese motivo, se acepta la renuncia y declara la vacancia de la Presidencia y, en consecuencia, aplíquense la normas de sucesión establecidas en el artículo 115 de la Constitución Política del Perú

Congreso





Kuczynski presentó su renuncia presionado por el Congreso, ante las evidencias, en video y audio, de los intentos de sus aliados políticos, y al menos un funcionario y un ministro, por comprar el voto de un legislador opositor para impedir su destitución por sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht.



En su carta de dimisión, presentada el miércoles, Kuczynski afirmó que tomaba esa decisión debido al "clima de ingobernabilidad" que, según dijo, afecta y "no permite avanzar" a su país.



Denunció, además, la "grave distorsión del proceso político" causada por la difusión de los videos y audios que, según consideró, lo hacían "injustamente parecer como culpable de actos" en los que no había participado.



Kuczynski sostuvo que desde que asumió el poder, el 28 de julio de 2016, se desempeño "dando lo mejor" de sí, "a pesar de la constante obstaculización y ataques" de que fue "objeto por parte de la mayoría legislativa", que controla el partido fujimorista Fuerza Popular.



El pleno del Congreso aceptó hoy su renuncia después de que el presidente de ese poder, el fujimorista Luis Galarreta, ratificó que de todas maneras se iba a llevar "a cabo la transición democrática", tras la polémica causada por un documento publicado hoy por la prensa, en el que se acusaba a Kuczynski de "traición a la patria".



Tras conocerse los términos de ese documento, Kuczynski lo consideró "inaceptable" y amenazó con retirar su renuncia y someterse a un proceso de destitución si el Congreso no aceptaba los términos de su carta de dimisión.



Galarreta enfatizó que ese documento era un borrador y agregó que, tras aceptar la renuncia de Kuczynski, el Legislativo convocará al vicepresidente para que jure al cargo de jefe de Estado.



Vizcarra se mantiene actualmente en su domicilio y en los próximos minutos deberá trasladarse hasta la Cancillería, desde donde será invitado por una comisión legislativa para acudir a la sede del Parlamento y jurar a la Presidencia.





/eds