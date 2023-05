Congreso de Perú busca declarar persona non grata al presidente López Obrador

La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú aprobó este lunes una moción de rechazo a las declaraciones del presidente, Andrés Manuel López Obrador, sobre asuntos internos de Perú y planteó al pleno del Legislativo que lo declare persona non grata en el país andino.

La moción recibió 11 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones de los integrantes del grupo de trabajo legislativo, que preside la legisladora conservadora María del Carmen Alva.

Durante el debate del pronunciamiento, Alva informó a los parlamentarios que López Obrador había declarado este lunes que sería "un orgullo" que lo declaren persona non grata.

En ese sentido, la comisión expresó su "rechazo a las inaceptables declaraciones" de López Obrador "que constituyen, una vez más, una violación del principio de no injerencia de otro Estado" y agregó que el presidente incumple sus "obligaciones jurídicas del acuerdo marco" de la Alianza del Pacífico al negarse a entregar a Perú la Presidencia pro tempore.

Por esos motivos, la moción pidió al pleno del Congreso que lo declare persona non grata y que se exhorte a los ministerios del Interior y Exteriores para que "realicen las acciones necesarias" para que "no ingrese al territorio nacional".

En su parte expositiva, el pronunciamiento rechazó que el mandatario mexicano haya "realizado repetidas declaraciones públicas" sobre Perú "cargadas de falsedades", a las que calificó de "injerencistas, irresponsables e ideologizadas".

Recordó que López Obrador "desconoce la sucesión legítima constitucional" de la presidenta Dina Boluarte y que también incumple la "obligación internacional establecida en el acuerdo marco" de la Alianza del Pacífico.

AMLO llamó usurpadora a Dina Boluarte

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó el pasado lunes de "usurpadora" a Boluarte y dijo que debería dejarle "la Presidencia al que ganó en una elección libre y democrática, a Pedro Castillo", quien está preso desde el pasado 7 de diciembre tras ser destituido por el Congreso peruano luego de intentar dar un golpe de Estado.

Reiteró, además, que México no le entregará la Presidencia de la Alianza del Pacífico "porque ella no es legal y legítimamente presidenta del Perú".





#CongresoInforma l Con 11 votos a favor, la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó la moción que rechaza las declaraciones del presidente de México, Andrés López Obrador, y lo declara persona non grata. pic.twitter.com/ESgK6GV7xx — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) May 22, 2023





En respuesta, la canciller peruana, Ana Cecilia Gervasi, afirmó que López Obrador y el colombiano Gustavo Petro, quien también mantiene sus críticas a Boluarte, han mostrado una "actitud contraria a los principios y valores que rigen la convivencia democrática".

A fines de febrero pasado, el Gobierno de Perú anunció el retiro permanente de su embajador en México y señaló que la relación bilateral quedaba reducida a encargados de negocios, mientras que el Congreso declaró persona non grata a Petro y al expresidente boliviano Evo Morales, en ambos casos por sus críticas y rechazo público al gobierno de Boluarte.

La legisladora conservadora Patricia Chirinos ha presentado otra moción para que el Congreso declare "persona non grata" a López Obrador y se demande al Estado mexicano ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por considerar que "viola flagrantemente el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico" y "afecta los derechos y expectativas" del Estado peruano.





Ya sabemos cómo es esta persona y con más gusto vamos a declararlo persona non grata

Legisladora conservadora peruana, María del Carmen Alva





Es motivo de orgullo: AMLO

Asimismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes que veía como "un motivo de orgullo" que en el Congreso de Perú dominado por partidos de derecha lo declaren como "persona non grata" luego de sus comentarios sobre la crisis política y la agitación social en el país andino.

"No es delito (...) declarar 'no grato' al presidente de México, para mí es un asunto de orgullo, pero no es correcto", dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina, cuyo Gobierno pausó sus relaciones con Perú y ha eludido reconocer a la administración de la mandataria Dina Boluarte.

López Obrador ha criticado con dureza al Gobierno de Boluarte desde que tomó las riendas de Perú en diciembre, luego de la destitución del expresidente Pedro Castillo, actualmente en prisión tras intentar disolver el Congreso.

Después de la salida de Castillo, en Perú se desataron graves protestas en las que murieron decenas de personas, hechos que fueron criticados por gobiernos de izquierda de la región, incluyendo México y Colombia.

El mandatario federal dijo que Castillo, quien también enfrenta acusaciones de corrupción, "está ilegalmente en la cárcel si se hace un análisis de los procedimientos legales constitucionales" en la nación sudamericana.

Además de declararlo como persona "non grata", la comisión legislativa del Congreso rechazó los dichos de López Obrador sobre Perú, a las que considera "inaceptables", y dijo que constituyen una violación del principio de no injerencia en los asuntos que son de la jurisdicción interna de otro Estado.

Asimismo, pidió a su cancillería realizar acciones necesarias para "garantizar" que López Obrador no ingrese al país andino.

La semana pasada, la legisladora peruana Patricia Chirinos del partido Avanza País había solicitado esta posición del Congreso contra López Obrador, que se niega también entregar a Perú la presidencia pro-tempore de la Alianza del Pacífico, un bloque comercial integrado además por Colombia y Chile.