Conoce el 'secreto' de Nueva Zelanda con el que logró contener al Covid-19

Con tan sólo 29 casos nuevos y un muerto, el país oceánico ha podido frenar el avance del coronavirus. Pero, ¿cuáles son las estrategias que pudieron lograr esta hazaña?

La nación compuesta por islas y que apenas cuenta con mil 239 casos de Covid-19, pudo realizar la proeza de detener la curva de ascenso de los contagios durante cuatro días consecutivos y registrar un sólo un fallecimiento en ese periodo, gracias a una implementación radical temprana de aislamiento social.

Nueva Zelanda actuó de manera determinante desde los primeros casos y no esperó a que se multiplicaran. Tomó decisiones más agresivas que otros países occidentales, “como el confinamiento para toda su población durante un mes y el cierre total de fronteras”, explica la BBC.

Pero, es de destacar que estás acciones se implementaron desde una etapa temprana, manteniendo la estrategia de "eliminación" de la enfermedad, en lugar de la "mitigación", como lo están haciendo la mayoría de los países.

Sin embargo, para su primera ministra, Jacinda Arden, estos buenos resultados no son signo de que ya pueden distender sus medidas sanitarias, sino al contrario, indica que buscará fortalecerlas.

La primera ministra comunicó desde que los contagios apenas superaban una centena que endurecería las restricciones fronterizas, por lo que todos sus ciudadanos que llegaban a su país eran canalizados a centros adaptados para que permanecieran en cuarentena durante 2 semanas. Mientras que a los extranjeros que pretendían entrar a su territorio se les prohibió el ingreso.

La mandataria ha señalado que la política que sigue su país es no aplanarla la curva de contagios como lo están haciendo países como México, sino eliminarla. Incluso asesores norteamericanos ven el modelo tan efectivo que han sugerido implementar las medidas en el vecino país del Norte, pero es de destacar que el éxito de Nueva Zelanda sugiere que fueron sus acciones rápidas.