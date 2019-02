Construiremos un muro humano si es necesario: Trump

Ante el contingente de migrantes que avanza hacia la frontera México-Estados Unidos, el mandatario estadounidense, Donald Trump, por twitter, aseguró que envió más militares para reforzar la seguridad en su país.

“Un gran número de personas vienen a través de México con la esperanza de inundar nuestra frontera sur. Hemos enviado militares adicionales”.

Además advirtió que de ser necesario “construiremos un muro humano” puesto que aseveró que esta situación no pasaría si existiera un “muro real”.

Tremendous numbers of people are coming up through Mexico in the hopes of flooding our Southern Border. We have sent additional military. We will build a Human Wall if necessary. If we had a real Wall, this would be a non-event! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2019

Trump ofrecerá discurso Estado de la Unión

Luego de que a petición de la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, el discurso anual sobre el Estado de la Unión se pospusiera, esta noche el mandatario lo ofrecerá.

El Estado de la Unión ha sido cancelado por Nancy Pelosi porque no quiere escuchar la verdad

En este discurso que se dará a las 21:00 horas local, el presidente estadounidense buscará que los demócratas aprueben los recursos económicos para financiar el muro fronterizo.

Foto Reuters

Este es habitualmente una ocasión para que el presidente saque pecho por sus logros y anuncie nuevas propuesta.

Por otro lado, Donald Trump tratará temas de política exterior como la lucha por reforzar el apoyo a Juan Guaidó y de esta manera derrocar Nicolás Maduro, además se prevé que revele en que lugar se reunirá con el líder norcoreano, Kim Jong Un y la actualización sobre las negociaciones comerciales con China.

Foto Reuters

La noche del lunes, Trump repasó con el vicepresidente Mike Pence y Mick Mulvaney, el jefe de personal interino de la Casa Blanca, entre otros asistentes.

Optimismo en discurso sobre el Estado de la Unión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió optimismo en su discurso sobre el Estado de la Unión en horario de máxima audiencia de este martes, pero ¿resistirá la tentación de lanzar ataques a sus rivales demócratas tras el pulso que mantuvo con ellos por las políticas migratorias?

El discurso anual ante el Congreso suele ser un acto ceremonioso, cargado de nobles aspiraciones y ovaciones interminables. Pero el de este año será quizás más imprevisible, al igual que el presidente.

Foto: AFP

La Casa Blanca anuncia un discurso "optimista", "unificador" e incluso "visionario". En un pasaje publicado el viernes, Trump predice que los republicanos y los demócratas pueden "acabar con décadas de bloqueo político".

Pero el ambiente en Washington es el más hostil de los últimos años, a raíz del enfrentamiento entre el presidente y la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, sobre su petición de fondos para financiar un muro en la frontera con México.





Con información de AFP