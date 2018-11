Continúa la lucha contra incendios en California; van 25 muertos

Los bomberos luchaban este domingo contra el fuego tanto en el norte como en el sur de California, intentando a duras penas contener las llamas que hasta el momento dejan 25 muertos.

Los mayores incendios se ubican en el condado de Butte, en la Sierra Nevada al norte de Sacramento, capital de este estado de la costa oeste de Estados Unidos.

En el sur, el "Woosley Fire" afecta a los condados de Ventura -donde se ubica la ciudad de Malibú, hogar de varias estrellas de Hollywood- y de Los Ángeles.

Las autoridades anunciaron el domingo dos muertos hallados en un vehículo en un camino privado, víctimas de "Woolsey Fire". Los bomberos que combaten este incendio se están preparando para el regreso de peligrosos vientos, que podrían propagar las llamas.

Estos dos muertos elevaron a 25 el balance de muertos.



En la noche del sábado, las autoridades de Butte, condado donde se encuentra la localidad de Paradise, la más afectada por las llamas, habían reportado el hallazgo de 14 cuerpos, que se sumaron a un balance previo de nueve.

More apocolypic scenes from California.



We now have fire tornados.pic.twitter.com/8IGpd9ZEys — Gissur Simonarson (@GissiSim) 11 de noviembre de 2018