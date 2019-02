Conversaciones sobre muro son una pérdida de tiempo: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las conversaciones con los legisladores sobre la construcción de su propuesto muro fronterizo con México no tienen sentido y sugirió que declarará una emergencia nacional para que se construya.

"Creo que Nancy Pelosi está perjudicando mucho a nuestro país al hacer lo que está haciendo y, en última instancia, creo que 'he puesto la mesa' muy bien", dijo Trump el jueves en una amplia entrevista con The New York Times, refiriéndose a la presidenta demócrata de la Cámara de representantes.

Las conversaciones concluirán en dos semanas y Trump advirtió previamente que si no acaban con el dinero necesario para construir un muro en la frontera con México, permitirá otro cierre administrativo del gobierno.

Un anterior cierre de 35 días acaba de finalizar después de un enfrentamiento con los demócratas liderados por Pelosi.

Declarará emergencia nacional

Sin embargo, en la entrevista con el New York Times, Trump no mencionó otro cierre y sugirió que declararía una emergencia nacional en la frontera como una forma de utilizar los fondos militares para erigir tal barrera, una promesa de campaña clave que cumple sus expectativas de base nacionalista.

"En realidad siempre me llevé bien con ella, pero ahora ya no creo que lo haga", dijo Trump sobre Pelosi.

"Creo que está haciendo un tremendo perjuicio al país si no aprueba un muro, el resto es solo una pérdida de dinero, tiempo y energía porque se necesita desesperadamente", agregó.

En otra parte de la entrevista, Trump desestimó las diversas investigaciones que se emprendieron contra él, incluida la de la interferencia rusa en las elecciones de 2016 y si la campaña de Trump se confabuló con los rusos.

Dijo que sus abogados fueron tranquilizados por el diputado general adjunto de turno, Rod Rosenstein.

"Le dijo a los abogados que no soy un asunto, no soy un objetivo", dijo Trump al Times.