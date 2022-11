COP27: Discurso de Biden decepciona a ecologistas y países vulnerables

Los países vulnerables al cambio climático, así como Greenpeace, lamentaron que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no hiciera un "compromiso firme" en cuanto a la financiación y apoyo a estas naciones, e insisten en que el mandatario necesita "mostrar más liderazgo" en pérdidas y daños.



Así lo trasladaron portavoces de varios países menos desarrollados y de la organización ecologista Greenpeace, quienes este viernes reaccionaron al discurso de Biden ofrecido en la COP27, la 27ª cumbre del clima de la ONU que estos días se celebra en Sharm el Sheij y ha reunido a más de 190 países para cooperar contra el cambio climático.

Desde el Foro Vulnerable ante el Clima de la presidencia de Ghana, el enviado especial Henry Kokotu transmitió en un comunicado su satisfacción por que EE.UU., el mayor responsable histórico de la crisis climática, haya regresado al Acuerdo de París, proceso que había abandonado durante el mandato del republicano Donald Trump.



Sin embargo, aseguró que "hasta ahora no hemos visto un compromiso total por su parte en materia de financiación y apoyo para ayudar a los países vulnerables al clima", y recalcó la importancia de que el mundo "se ocupe de las catástrofes climáticas" que más afectan.



"Ahora, en Sharm el Sheij, esperamos que el presidente de EU muestre un mayor liderazgo a la hora de comprometer nuevos fondos dedicados a las pérdidas y los daños y de poner en marcha mecanismos para su entrega (...) Otra cuenta bancaria en blanco no funcionará como resultado de la COP", aseveró Kokotu.



Por su parte, la jefa del grupo negociador de Países Menos Desarrollados (LDC, por sus siglas en inglés), Madeleine Sarr, advirtió que "el compromiso de EE.UU. será juzgado por sus acciones en materia de pérdidas y daños" para lo que "el mundo espera, y nosotros esperamos, el establecimiento de un mecanismo de financiación", dijo en declaraciones ofrecidas a los medios.



También el jefe de comunicación de Greenpeace Africa, Mbong Akiy, lamentó que "aunque cada dólar cuenta, el anuncio de hoy del presidente Biden de 150 millones de dólares estadounidenses está muy lejos de los 17.000 millones de dólares que faltan para alcanzar los 100 mil millones prometidos".



"El flujo de fondos de las economías ricas es fundamental para crear confianza y salvar millones de vidas de los impactos de los fenómenos meteorológicos extremos", afirmó, para resaltar que "el liderazgo real de Estados Unidos requiere que se presione para que se establezca un servicio de pérdidas y daños en Sharm el-Sheij".

Biden eclipsa con su discurso en COP27

La intervención de Biden en la cumbre del clima de Egipto (COP27) ha durado poco más de veinte minutos y ha tenido lugar ante un auditorio repleto de asistentes que han interrumpido con aplausos su oratoria en varias ocasiones.

"Estados Unidos está actuando y todos tienen que actuar" en la lucha contra el cambio climático, ha aseverado Biden, que en un mensaje a los países avanzados ha dicho que "si se puede financiar el carbón en los países en desarrollo, no hay razón para no financiar" el despliegue de energías limpias en ellos.



"Para doblegar la curva de emisiones, todos los países tienen que actuar. En esta reunión debemos renovar y elevar nuestras ambiciones climáticas. Estados Unidos está actuando, todos tienen que actuar. Es un deber y responsabilidad de liderazgo global", según Biden, que durante su intervención ha tenido un lapsus y reconoció que estaba leyendo el telepromter.



Los países en posición de ayudar deberían estar ayudando a los países en desarrollo para que puedan tomar decisiones climáticas decisivas, según Biden, que, por contra, no ha aludido a una cuestión central de la COP27, compensar a los países más vulnerables por los daños y perdidas que provocan en su territorio los efectos del cambio climático.



El presidente de Estados Unidos se ha disculpado porque su país se retirara del Acuerdo de París bajo la presidencia de su predecesor, Donald Trump, y ha asegurado que cumplirán sus compromisos de reducción de emisiones para 2030.



"Levantamos el vuelo para hacer nuestra parte, para evitar el infierno climático del que nos advirtió apasionadamente el secretario general de las Naciones Unidas a principios de esta semana", ha afirmado Biden.



En línea con el discurso en la COP27 de los líderes europeos, ha subrayado que la guerra en Ucrania fortalece la urgencia de la necesidad de la transición energética fuera de los combustibles fósiles.



Biden anunció que Estados Unidos duplicará su compromiso de aportación del Fondo de Adaptación, hasta 100 millones de dólares, y que destinará 150 millones de dólares en ayudas para acelerar el Plan de Emergencia del Presidente para la Adaptación y la Resiliencia (PREPARE) en África.



Con esta intervención, que ha desatado reacciones en cadena a favor y en contra, Biden ha eclipsado el informe anual de la alianza Global Carbon Projetc, que advierte de que las emisiones globales se mantienen en niveles "récord sin signos de descenso" y que cerrarán 2022 con un incremento del 1 %, por lo que urge actuar para evitar que en menos de una década los daños sean realmente graves.



"Si los actuales niveles de emisiones persisten, hay un 50 % de probabilidades" de que el aumento de la temperatura del planeta, respecto a los niveles preindustriales, supere en 9 años los 1.5 °C grados", el límite para evitar daños graves a la humanidad, según los científicos.



De acuerdo al informe, se prevé que en 2022 las emisiones de gases de efecto invernadero sumen 40,6 gigatoneladas de CO2 (GtCO2), próximas al máximo histórico de 40,9 que se alcanzó en 2019, año previo a la pandemia.

Según las previsiones incluidas en el documento, se prevé que las emisiones disminuyan en China (0,9 %) y Europa (0,8 %), y que por contra aumenten el 1,5 % en Estados Unidos.