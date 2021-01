Con uniforme militar y un rifle, Kim Jong-un advierte que Norcorea reforzará su defensa nacional

Los medios oficiales norcoreanos mostraron un retrato inédito del líder Kim Jong-un llevando uniforme militar y con un rifle en su escritorio, coincidiendo con una reunión clave del partido gobernante.

Kim siempre se viste de civil en las apariciones públicas y es la primera vez que aparece en uniforme desde que heredó el poder tras la muerte de su padre, en diciembre de 2011.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

El enorme retrato muestra a Kim con un brillante uniforme blanco con estrellas de mariscal colgando del cuello y en sus charreteras.

Con una pared forrada de libros al fondo, el líder aparece detrás de un escritorio en el que hay un par de prismáticos y un rifle.

La imagen apareció en la cobertura informativa de la televisión estatal el miércoles sobre el congreso del Partido del Trabajo de Corea, colgada en un pasillo de la Casa de la Cultura 25 de Abril, situada en Pyongyang.

North Korean state media unveiled a portrait of Kim Jong Un wearing a military uniform for the first time.



This potentially signals a change to his style in his 10th year of rule & symbolic emphasis on military @ColinZwirko @nknewsorg https://t.co/HPmAG7nk8x pic.twitter.com/febHozYw90 — Jeongmin Kim (@jeongminnkim) January 7, 2021

La noticia coincide con el compromiso de Kim de reforzar la defensa de Corea del Norte, pocas semanas antes de la toma de posesión de Joe Biden como presidente de Estados Unidos.

El líder norcoreano defendió en la segunda jornada del congreso del partido único la necesidad del "incremento en un nivel mucho más alto de la defensa nacional".

Kim "ratificó la voluntad capital de defender con firmeza la seguridad del país y el pueblo, así como el ambiente pacífico del proyecto socialista mediante el incremento en un nivel mucho más alto del potencial de defensa nacional", según explicaron las notas publicadas por el diario Rodong y la agencia de noticias KCNA.

Foto: Reuters

En esa segunda jornada, el líder supremo siguió revisando la labor del comité central del partido establecido en el anterior congreso de 2016 y volvió a centrarse en el terreno económico.

Kim "analizó la situación del transporte, de la construcción de bienes de equipo y de materiales, comunicaciones, comercio, protección terrestre y del medio ambiente, gestión urbana, relaciones económicas externas y otros grandes sectores de la gestión económica".

Los medios estatales no publicaron hoy el discurso íntegro de Kim como hicieron en la jornada inaugural, en la que el dictador reconoció los fracasos del anterior plan quinquenal en un momento en el que el país parece sumirse en una crisis cada vez más profunda tras cerrar sus fronteras a cal y canto a causa de la pandemia de Covid-19.

Foto: Reuters

Este octavo congreso del partido único, el segundo que celebra Corea del Norte en 40 años, se saldará con el establecimiento de un nuevo plan a cinco años para tratar de revitalizar la economía del empobrecido y hermético país.

La propaganda estatal aseguró que la cita continuará hoy, pero sigue sin informar sobre cuándo concluirá.

Muchos dan por hecho que durará cuatro días, como sucedió en 2016, y que se cerrará el 8 de enero, día del cumpleaños de Kim Jong-un, con un desfile militar cuyos preparativos han captado imágenes por satélite.