Corey Micciolo, de 6 años, fue obligado por su papá a hacer ejercicio hasta provocar su muerte

Un caso de maltrato infantil en Nueva Jersey, Estados Unidos, se ha vuelto viral tras darse a conocer que en 2021, un padre obligó a su hijo de seis años a utilizar una caminadora con el argumento de que estaba “obeso”.

El pequeño Corey Micciolo murió presuntamente por las caídas que sufrió al tratar de subirse a la banda que estaba a una gran velocidad, por lo que no podía mantenerse en pie.

Mientras el niño intentaba correr en la caminadora, su padre Christopher Gregor aumentada y disminuía la velocidad del aparato, mientras presionaba al menor de edad para continuar con el entrenamiento.

Madre de Corey Micciolo rompe en llanto al ver el maltrato a su hijo

Christopher Gregor, de 31 años, fue citado a comparecer a un tribunal de Nueva Jersey, por su responsabilidad en la muerte de su hijo de seis años.

De acuerdo con New York Post, el martes pasado, Gregor asistió al juicio donde fue revelado el video donde Corey es obligado a ejercitarse y lesionarse en el intento, mientras se encontraba en el gimnasio Atlantic Heights Clubhouse.

🚨🇺🇸 Una madre en Nueva Jersey rompe en llanto ante el tribunal al ver cómo el padre de su hijo maltrataba a su hijo haciéndole correr en la cinta porque estaba "demasiado gordo".



Christopher Gregor, padre de Nueva Jersey, está acusado de matar a su hijo Corey Micciolo, de 6… pic.twitter.com/6rAM9HPR98 — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) May 1, 2024

Breanna Micciolo, la mamá del niño subió al estrado y rompió en llanto al ver por primera vez el video del pequeño en el gimnasio. Ahí relató que su hijo le contó cómo su padre lo había llevado a entrenar porque estaba demasiado gordo, y compartió que desde ese momento sentía preocupación por que el niño muriera, según News12, un medio local de New Jersey.

La mujer dijo, que al día siguiente del incidente, Corey despertó de una siesta sin poder hablar y se tropezaba, además, tenía náuseas y dificultad para respirar.

Today’s my birthday, someone was so kind and left me a gift from Corey. All I can think about today is at least Corey is safe and protected now. His father can’t hurt him anymore. But he should have been protected when he was alive, unfortunately he wasn’t and this is reality. pic.twitter.com/FnpQpibgT2 — Breanna Micciolo (@bmicciolo7) November 7, 2021

Al ver la situación de su hijo, Bre ordenó a Gregor llevarlo al hospital, aunque antes dio parte a la División de Protección y Permanencia Infantil de Nueva Jersey sobre lo que había pasado.

En el hospital, Corey sufrió una convulsión durante una tomografía computarizada y aunque los doctores trataron de salvarlo, fue imposible.

Una autopsia reveló que Corey murió como resultado de heridas contundentes con contusiones cardíacas y hepáticas con inflamación aguda y sepsis.

Christopher Gregor fue arrestado el 9 de marzo de 2022 por la muerte de su hijo. Desde entonces rechazó un acuerdo de culpabilidad de 30 años y actualmente se encuentra en prisión en Ocean City sin derecho a fianza. El juicio continuará para determinar la sentencia definitoria.