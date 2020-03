Por coronavirus, aerolínea alemana deja 150 aviones en tierra

Berlín.- La aerolínea alemana Lufthansa anunció este miércoles que dejará en tierra 150 aviones de su flota de 750 aparatos en todo el mundo, a causa del impacto del nuevo coronavirus.

Junto a las filiales Swiss, Eurowings y Austrian, el grupo Lufthansa dejará de operar "25 aviones de larga distancia y 125 aviones de corta y media distancia", explicó un portavoz a la AFP.

La compañía alemana ya había informado el lunes que iba a reducir sus vuelos en 25 por ciento en todo el mundo, especialmente las rutas de corta y media distancia. Lufthansa ya no vuela hacia China ni a Irán como medida de prevención ante la propagación del Covid-19.