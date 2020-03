Países de Latinoamérica imponen cuarentena a viajeros de Europa y China

Bogotá, 11 mar (EFE).- Algunos países latinoamericanos como Argentina, Colombia, Perú, Chile o Guatemala comenzaron a imponer cuarentenas a los viajeros procedentes de Europa o China como medida preventiva para evitar una mayor propagación del coronavirus en sus territorios.

El primero en anunciar esta medida fue el gobierno de Sebastián Piñera, quien exigió desde este martes que los viajeros que ingresen a Chile desde España o Italia, así sean ciudadanos chilenos, deberán comprometerse a permanecer aislados durante al menos dos semanas.

"Las personas que ingresen a territorio chileno con antecedentes de haber ingresado a territorio de los países de España e Italia, deberán permanecer en aislamiento por 14 días a partir de su salida de alguno de estos países", indica el documento oficial publicado por el Ministerio de Salud.

Los ciudadanos chilenos seguirán la cuarentena en sus domicilios mientras que los turistas firmarán un compromiso personal comprometiéndose a llevarla a cabo durante los 14 días siguientes, según pudo saber Efe de fuentes oficiales.

De los 23 casos confirmados en el país al menos media docena son importados de España e Italia.

Argentina, Colombia y Perú toman medidas con Francia

Los gobiernos de Argentina, Colombia y Perú también añadieron a sus medidas de control especiales a los viajeros procedentes de Francia, donde también se experimenta uno de los mayores picos de contagio en Europa.

El presidente colombiano, Iván Duque, anunció este miércoles que los viajeros que lleguen de ese país, España, Italia o China tendrán que ponerse en "aislamiento preventivo" con el fin de "proteger la salud colectiva" y deberán entrar en "autoaislamiento en sus casas durante 14 días". En Colombia, hasta el momento, se han confirmado nueve casos.

La medida sin embargo no será de fácil aplicación porque deja en manos del viajero el control de su aislamiento y no tiene en cuenta que muchos turistas vienen al país por pocos días, con lo cual no tendrían cómo cumplir la cuarentena.

Por su parte, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, hizo un anuncio similar, advirtiendo de que los ciudadanos que lleguen al país provenientes de naciones con alta circulación de coronavirus deberán entrar en cuarentena al entrar en territorio argentino, donde hasta el momento se han registrado 19 casos confirmados y un fallecido.

"La persona que cumple esa cuarentena de 14 días después de viajar tiene la obligación de quedarse y recluirse en la soledad de su casa, no hacerlo voluntario como es hasta el día de hoy, sino hacerlo con las consecuencias que eso supone. Si no lo cumple estará incurriendo en un delito que es poner en riesgo a la salud pública", advirtió Fernández en una entrevista con FM Delta de Buenos Aires.

Asimismo, el mandatario argentino informó de que su Gobierno está evaluando la posibilidad de "suspender el trato con Italia" y los espectáculos públicos como otras medidas de prevención.

En Perú, donde se han detectado 13 casos, el Gobierno ha anunciado la suspensión de las clases escolares y la cuarentena para los viajeros que provengan de los cuatro países mencionados.

Dado que los mayores focos de infección se han presentado en China, Italia, España y Francia, el presidente, Martín Vizcarra declaró que se dictará el aislamiento domiciliario de toda persona que provenga de esos países por 14 días, a partir de la salida de dichas naciones.

"En caso de presentar sintomatología, las personas se deben comunicar con las autoridades sanitarias para la adopción de las medidas necesarias" para su tratamiento, agregó el gobernante.

Guatemala prohíbe el paso a toda Europa

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, aseguró este miércoles que todos los viajeros que lleguen al país procedentes de Europa vía aérea serán puestos en cuarentena para evitar el contagio del coronavirus.

"Si tienen familiares en Europa, díganles que hoy es el último día para entrar a Guatemala vía vuelos directos", afirmó el gobernante durante un acto público.

La cuarentena será la medida adoptada para los guatemaltecos que lleguen de Europa, mientras los ciudadanos europeos tendrán vedado el ingreso a Guatemala a partir de mañana, añadió el titular del @MinSaludGuate, Hugo Monroy.

"A partir de mañana, el que quiera venir a Guatemala se va a tener que ir siete días a Villa Nueva (donde se encuentra el hospital asignado para la emergencia), a pasar encerrados, 'encuarentenados', a que nos aseguremos que no traen el virus de Europa", añadió Giammattei.

Paraguay, Venezuela y El Salvador evalúan medidas de prevención

Paraguay confirmó cinco casos positivos en el país, y el martes el Gobierno anunció "medidas drásticas" para prevenir la propagación del virus, como la suspensión de las clases y las reuniones masivas de gente.

El diputado Bachi Núñez, del gobernante Partido Colorado, publicó hoy en sus redes sociales su intención de presentar un proyecto de declaración que prohíba el "ingreso de personas provenientes de países con más casos de coronavirus detectados" como China Continental, Corea del Sur, Italia, Irán, Francia, Alemania y España.

En el caso de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro no ha ofrecido datos precisos sobre la incidencia del virus, aunque según la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se ha activado una comisión permanente y unas "medidas de seguimiento y control muy estrictas en puertos, aeropuertos y puestos fronterizos" para evitar el coronavirus en el país.

Algunos expertos consideran que las medidas tomadas al respecto en el país caribeño son insuficientes y la falta de información oficial con respecto a ninguna enfermedad en Venezuela es notable, ya que no se ha publicado el Boletín Epidemiológico desde 2017.

En el Salvador, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) informó en la noche del martes de que 32 salvadoreños y 4 extranjeros habían llegado al país procedentes de España.

Dentro de ese grupo, "todos los salvadoreños, sin excepción, deberán entrar en cuarentena por los siguientes 30 días. Los 4 extranjeros deberán comprobar residencia en El Salvador, de lo contrario deberán regresar a sus países. Si son residentes, deberán entrar en cuarentena", publicó en sus redes sociales el presidente del país, Nayib Bukele.