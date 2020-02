Pevén pérdidas por 27 mil mdd en aerolíneas por coronavirus

La actual epidemia relacionada con el nuevo coronavirus podría provocar pérdidas por valor de 27 mil 800 millones de dólares para las aerolíneas en todo el mundo, y de ese monto casi la mitad lo sufriría el mercado interno chino, estimó este jueves la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés).

La caída neta del número de pasajeros respecto a 2019 podría ser del 8.2% en 2020 en la región Asia-Pacífico, estima la asociación.

Por primera vez desde 2003, cuando estalló la crisis del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS), las reservas aéreas podrían sufrir un retroceso en todo el mundo, según la IATA.

"En ese escenario, esto se traduciría en una pérdida de ingresos de 27 mil 800 millones de dólares en 2020 para los transportistas de la región", indicó el comunicado.

Solamente en China, las pérdidas podrían llegar a 12 mil 800 millones de dólares.