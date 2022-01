Corporaciones ignoran promesas ambientales

Las grandes empresas e instituciones financieras con más potencial para luchar contra la deforestación global, actúan sin tomar en cuenta las promesas de proteger los bosques hechas en la COP26 del clima, indicó un estudio publicado este jueves.

La ONG Global Canopy revisó los datos de 350 empresas acusadas de ser las mayores responsables de la deforestación, de forma directa o indirecta, y también analizó a 150 bancos, fondos de inversión y de pensiones que financian a estas compañías.

Según el análisis, una de cada tres empresas estudiadas, no adquirió ningún compromiso para proteger los bosques y un 72 por ciento de ellas tienen algún objetivo, pero éste no se extiende a todos sus productos o actividades ligados a la tala de bosques.

Algunas empresas tienen objetivos con respecto a productos específicos, en particular sobre la soja, la carne de vacuno o el cuero pero "no aportan pruebas sobre la forma en la que van a ponerlos en marcha", aseguró.

"Muy pocas empresas reconocen los riesgos climáticos provocados por la deforestación y aún menos incluyen a su cadena de suministros en las evaluaciones", dijo Niki Mardas, de la organización Global Canopy.

Cargill, Colgate-Palmolive, Nestlé, Unilever y PepsiCo fueron las empresas con una evaluación más favorable, mientras que cerca de 60 compañías, muchas de ellas de China, Brasil y Argentina, recibieron la puntuación más baja posible.

Si se analiza a las entidades financieras, 93 de las 150 analizadas no tienen una política sobre la deforestación que cubra a las empresas e inversiones más dependientes de proyectos que afectan a los bosques.

Sólo una veintena de bancos o de empresas de inversión tienen una política para analizar los progresos realizados sobre la deforestación.

"Frenar la agricultura que fomenta la deforestación para reducir las emisiones y reparar la destrucción de la biodiversidad antes de 2030 no es una opción sino una necesidad para las empresas comprometidas en la credibilidad sobre la neutralidad del carbono", dijo Nigel Topping, expresidente de la oenegé sobre el clima We Mean Business.

"Sin esto, no vamos a poder limitar el calentamiento a 1.5°C" con respecto a la era preindustrial.

INSTAN A EVITAR CATÁSTROFE

Tras el acuerdo alcanzado 'in extremis' por casi 200 países en noviembre pasado en Glasgow, el mundo debe actuar lo más rápidamente posible para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y alejarse de un calentamiento global "catastrófico", según advirtieron científicos y políticos.

Luego de dos semanas de largas negociaciones, casi la totalidad de naciones del planeta acordaron en ese momento un compromiso para acelerar la lucha contra el alza de las temperaturas.

Pero, aunque cada décima de grado centígrado suplementaria tiene importantes consecuencias, las decisiones del llamado "Pacto de Glasgow" no desembocarán a un calentamiento limitado a 1,5°C con respecto a la era preindustrial, el objetivo más ambicioso del acuerdo de París, que en 2015 echó las bases para la acción climática.

"La catástrofe climática sigue golpeando a nuestras puertas", advirtió el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. "Hemos mantenido +1,5°C a nuestro alcance (...) pero el pulso es débil", dijo por su parte el presidente de la COP26, Alok Sharma.

"Las emisiones mundiales deben disminuir, de forma inmediata, rápidamente, con total urgencia", puesto que continúan aumentando, imploró a su vez Joeri Rogelj, del Imperial College de Londres.

