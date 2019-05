Corte de EU permite que Trump siga enviando solicitantes de asilo a México

Una Corte de Apelaciones de Estados Unidos decidió el martes que el gobierno de Donald Trump podrá seguir enviando a solicitantes de asilo a esperar el avance de sus casos en México mientras el gobierno apela un fallo de un tribunal menor, que determinó que la política viola las leyes de inmigración del país.

El gobierno de Estados Unidos apeló una orden de una corte de distrito de comienzos de abril que prohibió la política, conocida como Protocolos de Protección al Migrante.

Un tribunal inferior en San Francisco aún debe examinar los méritos del caso, que podría terminar en la Corte Suprema.

Autorizar que continúe la política permite al gobierno efectuar un cambio sin precedentes a las prácticas de asilo en Estados Unidos.

El juez federal Richard Seeborg falló el 8 de abril que la medida debía ser detenida porque no evaluaba los peligros que los migrantes enfrentaban en México.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el fallo de una Corte de Apelaciones sobre regresar a México a los migrantes solicitantes de asilo en la frontera.

Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario se dijo satisfecho de esta decisión e insistió en la construcción del muro.

“La Gran Corte gana a favor de nuestra frontera sur. Estamos avanzando y el muro ¡será construido!".

