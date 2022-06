Políticos y activistas reaccionan a fallo sobre revocar derecho al aborto en EU

Luego de que se diera a conocer la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre revocar el derecho constitucional al aborto, políticos y activistas se pronunciaron a favor y en contra de este fallo que devuelve la potestad de este derecho a cada estado del país.

El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció su postura mediante una conferencia de prensa en donde aseguró hoy "es un día triste" para el Tribunal Supremo y el país y culpó a los tres jueces conservadores del Tribunal Supremo del país nominados por su predecesor, Donald Trump.

"Tres jueces nombrados por un presidente, Donald Trump, están en el centro de esta decisión de acabar con la balanza de la justicia y eliminar un derecho fundamental de las mujeres en este país", dijo Biden en referencia a los magistrados Neil M. Gorsuch, Brett M. Kavanaugh y Amy Coney Barrett.

Uno de los primeros en reaccionar fue el expresidente Barack Obama, que consideró que con esta decisión la Corte Suprema atacó “las libertades esenciales de millones de estadounidenses”, pues en cada estado los congresos ya han aprobado proyectos de ley que “restringen las opciones”.

“Hoy, la Corte Suprema no sólo revocó casi 50 años de precedentes, sino que relegó la decisión más intensamente personal que alguien puede tomar a los caprichos de políticos e ideólogos”, escribió en su cuenta de Twitter.

Today, the Supreme Court not only reversed nearly 50 years of precedent, it relegated the most intensely personal decision someone can make to the whims of politicians and ideologues—attacking the essential freedoms of millions of Americans. — Barack Obama (@BarackObama) June 24, 2022

Por su parte Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, calificó la decisión de la Corte como “indignante y desgarradora”, tras asegurar que con esta decisión del Máximo Tribunal “las mujeres estadounidenses de hoy tienen menos libertad que sus madres”.

“Hoy, la Corte Suprema controlada por los republicanos ha logrado el oscuro y extremo objetivo del Partido Republicano de arrebatarles el derecho de las mujeres a tomar sus propias decisiones sobre salud reproductiva”, escribió la legisladora en su cuenta de Twitter.

Today, the Republican-controlled Supreme Court has achieved the GOP’s dark and extreme goal of ripping away women’s right to make their own reproductive health decisions. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) June 24, 2022

De igual manera la activista Alyssa Milano consideró que esta decisión tendrá “consecuencias mortales” para las mujeres de los Estados Unidos y sobre todo “el daño recaerá más sobre las personas de color que ya enfrentan una discriminación desproporcionada en nuestro país”, pero también sobre integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+, jóvenes y personas que viven en zonas rurales.

“Si se prohíbe el aborto en todo el país, las muertes relacionadas con el embarazo podrían aumentar un 21% en todo el país y un 33% entre las mujeres negras”, escribió en su cuenta de Twitter.

Today’s Supreme Court ruling overturning #RoeVsWade will have deadly consequences, with the harm falling hardest on people of color who already face disproportionate discrimination in our country and grapple with a severe maternal mortality crisis. — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) June 24, 2022

En contraste Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos durante la administración de Donald Trump, aseguró que con esta decisión “la Corte Suprema ha corregido un error histórico”, pues ha devuelto el derecho al pueblo estadounidense a gobernarse a sí mismo y a defender la vida de los “no nacidos”.

Today, Life Won. By overturning Roe v. Wade, the Supreme Court of the United States has given the American people a new beginning for life and I commend the Justices in the majority for having the courage of their convictions. — Mike Pence (@Mike_Pence) June 24, 2022

“Ahora que Roe vs Wade ha sido enviado al montón de cenizas de la historia, ha surgido una nueva arena en la causa de la vida y corresponde a todos los que aprecian la santidad de la vida resolver que tomaremos la defensa de los no nacidos”, escribió en su cuenta de Twitter.

El posicionamiento de estos personajes se da luego de que con una votación de cinco votos a favor y cuatro en contra, la Corte Suprema de los Estados Unidos revocó el derecho al aborto en el país al derogar el fallo Roe vs Wade de 1973, con el cual se estableció las protecciones constitucionales al derecho a la interrupción del embarazo de las mujeres.

El fallo de la Corte se produce luego de que el pasado 2 de mayo se filtró un documento que revelaba de manera preliminar la sentencia del Tribunal, en el cual se adelantaba la decisión de devolver la potestad de este derecho a cada estado del país.

En México, el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se limitó a escribir en su cuenta de Twitter que “pocos días me he sentido tan orgulloso de formar parte de la Suprema Corte de México como hoy”, luego de que el pasado 2 de septiembre el Máximo Tribunal despenalizó el aborto en todo el país.