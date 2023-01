Covid-19 en China: Imágenes satelitales muestran crematorios saturados ante alza de muertes

Imágenes por satélite sugieren que el número de muertos por covid-19 en China supera el recuento del Gobierno, mientras Pekín mantiene que el repunte de casos está bajo control, según una investigación del diario The Washington Post.

El periódico estadounidense publicó imágenes capturadas por Maxar Technologies, que muestran un aumento en la actividad de funerarias en seis ciudades, desde el norte de Pekín hasta el este de Nanjing, pasando por Chengdu y Kunming en el sureste.

Junto a entrevistas a residentes en China y trabajadores de funerarias, la investigación sugiere que "los registros oficiales no reflejan el número total de víctimas del brote".

At the Donglin Funeral Home in Chengdu in the southwestern province of Sichuan, satellite imagery taken by @Maxar on Dec. 21 showed dozens of vehicles parked around the complex, including white vehicles resembling vans used to transport bodies. pic.twitter.com/dkraPLhsnd — Samuel Oakford (@samueloakford) January 10, 2023

Publicaciones en redes sociales verificadas por el Post también revelan largos tiempos de espera y personal desbordado en zonas en las que la cifra oficial de muertos anunciada por las autoridades fue de un solo dígito, si es que se informó de ella.

Uno de los trabajadores de una funeraria en el sureste de China aseguró que los congeladores estaban llenos y que las incineradoras operaban 24 horas al día, a un ritmo que nunca había presenciado en sus seis años como recepcionista del negocio.

At another funeral home in Nanjing, video showed a long line of vans and plumes of smoke filling the sky overhead. The woman who posted the footage described waiting for almost a full day to deliver the body of her grandfather to the facility for cremation. pic.twitter.com/tFj8PxmvNN — Samuel Oakford (@samueloakford) January 10, 2023

Las funerarias ven incrementado su trabajo durante el invierno, pero las imágenes por satélite, los videos y fotografías con multitudes esperando en el interior y exteriores de estas instalaciones, además de largas colas de furgonetas blancas utilizadas para trasladar los cuerpos, dejan ver una mayor actividad comparada con periodos similares del año pasado.

Footage taken by visitors to the funeral home allow us to see right inside that entrance, where crowds have lined up for hours, day and night. pic.twitter.com/A0uUgBgOY2 — Samuel Oakford (@samueloakford) January 10, 2023

Según el Post, las autoridades chinas intentan apaciguar a la población aludiendo a la baja tasa de mortalidad. Oficialmente, solo han muerto 5 mil 200 personas por covid en el país desde el inicio de la pandemia, aunque proyecciones de expertos internacionales calculan que aproximadamente 5.000 son las personas que mueren cada día y algunos predicen más de un millón de muertes en 2023.