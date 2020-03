Covid-19 pone a un tercio del mundo en cuarentena

TOKIO. Un tercio de la población mundial quedó bajo órdenes de confinamiento debido a la pandemia de coronavirus que ya mató a más de 18 mil personas.

A medida que el nuevo coronavirus se expande, otros países van sumando órdenes de cuarentena, aislamiento o toque de queda, y ayer el gobierno de India ordenó el confinamiento total en ese país de mil 300 millones de habitantes durante tres semanas.

Mundo EU podría convertirse en "epicentro del coronavirus", alerta OMS

La decisión del gobierno del segundo país más poblado del planeta eleva a dos mil 600 millones el número de personas que están sujetas a órdenes más o menos estrictas de confinamiento, es decir uno de cada tres seres humanos. Esas medidas dejaron por ejemplo al 95% de los niños en Latinoamérica y el Caribe -unos 154 millones- sin escuela.

La pandemia ya ha matado a 18 mil 40 personas en el mundo desde diciembre y los contagiados superan los 400 mil en 175 países y territorios. El número de casos reales puede ser mucho mayor ya que la mayoría de países sólo hacen pruebas a los pacientes más graves.

ITALIA VUELVE A SUBIR

La pandemia se está "acelerando", advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS) y llamó a los gobiernos a multiplicar las cuarentenas para evitar que sus sistemas sanitarios estallen. Italia, el país más azotado después de China, ha tenido una leve esperanza con dos días consecutivos de baja en el número diario de muertos. Pero este martes volvió a subir, con 743 decesos, para un total de 6.820 muertos de casi 70.000 contagiados.

No obstante, el contagio parece crecer menos rápido. Ayer también se sumaron al encierro obligatorio 66 millones de británicos. "No deben encontrarse con amigos, si les piden que salgan deben decir que no", insistió el primer ministro, Boris Johnson, en un mensaje televisado.

En un país receloso de sus libertades civiles, solo se podrá salir de casa para hacer la compra, un poco de ejercicio físico o ir al trabajo si es "absolutamente necesario". Solo o de a dos.

Tienen más suerte que en España, segundo más castigado de Europa y donde cualquier actividad deportiva exterior puede ser sancionada con multas. Desde el comienzo de la pandemia, España registra dos mil 696 muertos y casi 40 mil casos.

En Francia, que superó la barrera del millar de fallecimientos y de los 20.000 contagioslos, consejeros del gobierno estiman que el confinamiento en este país podría durar "al menos seis semanas".

CHINA FLEXIBILIZA MEDIDAS

Pero mientras gran parte de la humanidad se confinaba, China -origen de la pandemia y precursora en poner en cuarentena a decenas de millones- se dispone a levantar parte de las restricciones.

Mundo Posponen Juegos Olímpicos de Tokio para el 2021 por Covid-19

A partir del miércoles, los habitantes sanos de la provincia de Hubei podrán moverse libremente. Pero los de su capital Wuhan, cuna de la pandemia y aislada desde fines de enero, deberán esperar al 8 de abril.

China registró 78 nuevas muertes por el coronavirus, pero son casi exclusivamente de personas llegadas del extranjero. "Espero con impaciencia la libertad", dijo un residente a la AFP, subrayando que tras dos meses de confinamiento "la gente está bajo una inmensa presión".

LATINOAMÉRICA SE ENCIERRA

El coronavirus ya está presente en toda América y los casos siguen en aumento pese al confinamiento social. Sao Paulo, el estado más poblado y rico de Brasil, entró en un letargo de 15 días para contener la propagación pues es la región más golpeada del país.

El número de muertos por COVID-19 en Brasil aumentó hasta los 46 y los casos confirmados ya son dos mil 201.

Argentina registró dos nuevas muertes por coronavirus, que ascienden así a seis, mientras las autoridades reforzaron las medidas de control para asegurar el cumplimiento del aislamiento obligatorio para toda la población que rige desde el viernes pasado.

Chile, que registró su primer caso el pasado 3 de marzo y ahora reporta más de 900, se encuentra bajo el estado de excepción por catástrofe, con toque de queda desde las 22.00 horas, las clases suspendidas y las fronteras, los centros comerciales, los cines, los restaurantes y los comercios que no sean de primera necesidad cerrados.