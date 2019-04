Crece la tensión dentro del gobierno de Italia

ROMA. No cesan las tensiones y los contrastes cotidianos dentro del gobierno italiano y no es arriesgado prever el estallido de una crisis que ponga fin a la complicada convivencia entre los dos partidos que lo integran, el Movimiento 5 Estrellas (M5E) y La Liga. Reciprocas acusaciones, continuas sospechas y venenos están a la orden del día entre los dos socios- rivales poco menos de un año después del inicio de su alianza.

Los dos líderes del Ejecutivo presidido oficialmente por Giuseppe Conte, es decir Luigi Di Maio (M5E) y Matteo Salvini (Liga), tratan de imponer la propia línea, por lo cual encontrar argumentos de común acuerdo es una tarea ardua. En este marco, la oposición tiene en cambio una tarea fácil, concentrada sobre todo en resaltar las divisiones internas del gobierno, que dificultan notablemente una eficaz acción política por la falta de una línea unitaria.

Las divergencias se refieren a la llamada TAV (trenes de alta velocidad) que prevé la construcción de un túnel para unir a Turín (norte de Italia) con Lyon (Francia) -proyecto contrastado por el M5E-, la línea intransigente de La Liga para acoger a los migrantes y la decisión de impedirles desembarcar en los puertos italianos, así como la política exterior, especialmente las alianzas en Europa, entre otros temas.

En general, es raro que las iniciativas políticas de uno de los dos partidos sean compartidas sin problemas por el otro.

En este complejo e inusual panorama político, se agrega otro motivo de polémica entre los aliados-rivales: el relativo al senador de La Liga y subsecretario de Transportes, Armando Siri, investigado por corrupción. Mientras que el M5E pide su renuncia, La Liga apela al principio de “presunción de inocencia” mientras que no haya una sentencia de condena.

Pero no es todo. Otro tema objeto de división y acerca del cual se está negociando, es el llamado decreto “Salva Roma”, que prevé una ayuda económica a la administración municipal de la capital, dirigida por Virginia Raggi, exponente del M5E. El problema es que La Liga no está de acuerdo y acusa a la alcaldesa de no saber gobernar y pide su renuncia.

La administración municipal enfrenta innumerables dificultades, comenzando por el cotidiano retiro de la basura, las calles con el problema de los agujeros y los baches, además de un frecuente cambio de asesores.