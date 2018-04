Crisis nuclear de Corea del Norte está lejos de concluir: Trump

El presidente Donald Trump dijo el domingo que la crisis nuclear de Corea del Norte estaba lejos de concluir, aportando un tono cauto un día después de que una promesa del Norte sobre la finalización de sus pruebas nucleares abriera esperanzas para unas cumbres con Corea del Sur y Estados Unidos.



Estamos a un largo camino de la conclusión con Corea del Norte, quizás las cosas funcionarán, quizás no, solo el tiempo lo dirá

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos

Corea del Norte dijo el sábado que suspendería las pruebas nucleares y de misiles y que cerraría su sitio de pruebas nucleares, dedicándose en cambio a buscar el crecimiento económico y la paz.

Los líderes mundiales elogiaron el anuncio, que se produce antes de la primera cumbre entre las Coreas en más de una década, a celebrarse el viernes.

En un tuit minutos antes de expresar un tono más cauto, Trump interpretó el comunicado del Norte como una promesa para desnuclearizarse: "¡Wow, no hemos cedido nada y ellos aceptaron la desnuclearización (magnífica para el Mundo), el cierre de sitios, y no más pruebas!"

Sin embargo, el anuncio de Kim no incluyó un compromiso para eliminar las armas y misiles nucleares ya existentes, y hay dudas sobre si alguna vez abandonará el arsenal nuclear que su país ha estado desarrollando por décadas.

Kim dijo que Corea del Norte ya no necesitaba probar armas nucleares o misiles balísticos intercontinentales, ahora que su país tenía las armas, y que él centraría todos los esfuerzos en el desarrollo económico.

....We are a long way from conclusion on North Korea, maybe things will work out, and maybe they won’t - only time will tell....But the work I am doing now should have been done a long time ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de abril de 2018

Algunos han expresado dudas sobre las intenciones del Norte y el presidente surcoreano Moon Jae-in estará bajo una intensa vigilancia internacional cuando se encuentre con el líder norcoreano Kim Jong Un el viernes.

"Corea del Norte ha tenido un largo historial de levantar el tema de la desnuclearización y se ha comprometido a parar sus programas de armas nucleares en el pasado. Todos recordamos cómo desaparecieron esas promesas y compromisos en las últimas décadas", dijo Nam Sung-wook, un profesor de estudios norcoreanos de la Universidad de Corea, en Seúl.

Si bien el anuncio del Norte es bastante dramático, es natural que el mundo sea extremadamente sensible a cualquier palabra que dice Kim

En Washington, Bob Corker, el presidente republicano de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que el gobierno estadounidense veía la promesa de Kim con escepticismo.

"Esto es un gran esfuerzo de relaciones públicas de Kim Jong Un", dijo Corker en CNN. "Todos en la administración y el Congreso se aproximan a esto con escepticismo y cautela".

Kim tiene previsto reunirse con Trump a fines de mayo o inicios de junio, que sería el primer encuentro entre líderes en funciones de ambos países.