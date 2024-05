Critican a Blinken por política de Biden sobre Israel: tienes las manos manchadas de sangre

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se enfrentó a las críticas sobre la política hacia Israel, en el Congreso. Los republicanos acusaban al Gobierno de fallarle a Israel, mientras que los demócratas aseguran que está haciendo muy poco para ayudar a los civiles de Gaza.

Manifestantes furiosos interrumpieron a Blinken cuando comenzaba su testimonio ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, controlada por los demócratas.

Hubo gritos de que tiene "las manos manchadas de sangre", y Blinken se apartó de una manifestante que se le acercó por detrás agitando un cartel que decía "criminal" antes de que los agentes de seguridad la sacaran de la sala.

Mundo EU desembarca ayuda humanitaria para Gaza a través de un muelle artificial

Blinken reiteró el apoyo del Gobierno del presidente Joe Biden a Israel, pero insistió en que se tenía que aliviar la crisis humanitaria de Gaza.

En Oriente Medio, estamos junto a Israel en sus esfuerzos por garantizar que lo que ocurrió el 7 de octubre no vuelva a repetirse, mientras hacemos todo lo posible por poner fin al terrible sufrimiento humano en Gaza y evitar que el conflicto se extienda.Antony Blinken, secretario de Estado de EU.

Blinken tenía previsto comparecer más tarde el martes ante la subcomisión de asignaciones del Senado que supervisa el gasto diplomático y de ayuda exterior.

El miércoles volverá al Capitolio para dos rondas más de testimonios en audiencias de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, dirigida por los republicanos, y de una subcomisión de asignaciones también de la Cámara de baja.

🔴🇺🇸El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, fue interrumpido por protestantes propalestina en su sesión ante la comisión del Senado.



📸 AFP y Reuters pic.twitter.com/oYni6MJfie — El Sol de México (@elsolde_mexico) May 22, 2024

Republicanos critican a Biden por retrasar envío de bombas a Israel

Los republicanos criticaron al presidente Joe Biden por decir este mes que retrasaría un envío de bombas a Israel y consideraría la posibilidad de retener otras si las fuerzas israelíes lanzaban una gran invasión de Ráfah, una ciudad repleta de refugiados en el sur de Gaza.

Sumado a ello, miles de millones de dólares en ayuda militar estadounidense para el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu siguen en tramitación.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Los republicanos también pidieron medidas en respuesta al anuncio el lunes del fiscal de la Corte Penal Internacional, que solicitó órdenes de detención contra Netanyahu y su ministro de Defensa por presuntos crímenes de guerra en el conflicto de Gaza. El fiscal, Karim Khan, también pidió lo mismo contra tres dirigentes de Hamás.

Blinken afirmó que el gobierno de Biden estaría encantado de trabajar con el Congreso para formular una respuesta a lo que calificó de "decisión profundamente equivocada" en relación con las órdenes de detención contra los dirigentes israelíes.