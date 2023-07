Cualquiera puede casarte, si vives en Estados Unidos

La temporada de bodas está aquí nuevamente y mi calendario se está llenando, no sólo como invitado.

Durante los últimos 15 años, he oficiado más de 20 bodas para amigos y familiares, además de casi 200 más como oficiante de bodas profesional a tiempo parcial. Estas bodas van desde simples fugas hasta elegantes ceremonias ante cientos de invitados.

Las ceremonias han tenido lugar en granjas, playas, cimas de montañas, hoteles, bodegas y almacenes, pero nunca en una iglesia… Y se ha tratado de bodas seculares, espirituales, religiosas e interreligiosas.

Me convertí en ministro nominal a través del sitio web de Universal Life Church, una iglesia sin denominación que ofrece ordenación gratuita y de por vida a cualquier persona, independientemente de sus creencias.

Más de 20 millones de personas han sido ordenadas así. Simplemente hace falta escribir tu nombre, correo electrónico y dirección postal y recibirás la confirmación de tu nuevo estatus como clérigo, capaz de realizar cualquier matrimonio legal.

En Estados Unidos, muchas bodas, si no es que la mayoría, las oficia un amigo o pariente de la pareja en lugar de un clérigo tradicional o un funcionario civil autorizado para realizar la ceremonia.

Según el sitio web de planificación de bodas The Knot, el 51 por ciento de las parejas en 2020 tenían un amigo o familiar que oficiara su boda, frente al 37 por ciento en 2015. Aunque hay varias formas en que un laico puede ordenarse, la Iglesia de Vida Universal es la más popular.

Cuando dos amigos a quienes había presentado me pidieron que oficiara su boda en 2008, me conmovió y me honró. Cada experiencia de realizar una boda para amigos o familiares me ha conmovido profundamente. Dado que soy un estudioso de la religión en la América contemporánea, también despertaron mi interés en lo que dice esta tendencia sobre la religión y los rituales de boda en la actualidad, preguntas que provocaron mi investigación posterior sobre la ULC.





Mi boda, a mi manera

La ULC es más famosa por ordenar a personas para oficiar bodas para amigos y parientes. Las parejas quieren ceremonias únicas y personalizadas que reflejen sus valores y creencias. Quieren que sus bodas sean realizadas por alguien a quien conocen, en quien confían y por quien se preocupan y que entregará una ceremonia a la medida de ellos. Por lo general, quieren una boda no religiosa.

Estos deseos reflejan dos tendencias clave en la industria de las bodas y en la religión estadounidense: personalización y secularización.

Con el 29 por ciento de los estadounidenses sin afiliación religiosa, frente al 7 por ciento en la década de 1990, menos parejas se identifican con alguna religión y muchas menos pertenecen a una congregación.

La mayoría de estas parejas quieren un oficiante secular o espiritual que refleje sus creencias y que les ayude a adaptar la ceremonia a sus intereses y valores. Y aunque estas parejas podrían tener ceremonias civiles seculares en el ayuntamiento, por lo general no son personalizadas y el oficiante es un extraño.

La mayoría de las parejas que usan un oficiante ordenado en línea dicen que ellos y sus bodas no son religiosos. Sin embargo, utilizan el estatus religioso de la ULC para garantizar la validez legal de sus matrimonios, lo que demuestra cuán borrosa puede ser la línea entre lo secular y lo religioso en Estados Unidos hoy en día.

La ULC ha transformado no sólo la forma en que las personas se casan, sino también quién puede casarse

La iglesia ha autorizado las bodas entre personas del mismo sexo desde al menos 1971, cuando Kirby Hensley presidió una boda de dos mujeres. Según mi investigación, Jim Obergefell, el demandante principal en el caso de la Corte Suprema de 2015 que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo a nivel nacional, estaba casado con su difunto compañero John Arthur por la tía de Arthur, quien fue ordenada por la ULC para la ocasión.

La historia de seis décadas de la iglesia refleja transformaciones importantes a largo plazo en la sociedad estadounidense. Si bien la ULC a menudo sirve como una religión de conveniencia, ha permitido que muchas personas espirituales y seculares practiquen lo que es sagrado para ellos.





* Investigador Postdoctoral en Estudios Religiosos, Universidad de California, Santa Bárbara.