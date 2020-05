¿Cuándo terminará la pandemia del coronavirus en el mundo?

La pregunta constante en estos tiempos de pandemia es: ¿Cuándo terminará esta crisis de salud global por el Covid-19 que se extiende en el mundo y al momento lleva 3.8 millones de contagios?

No en todas las latitudes se vive igual la pandemia, pues mientras China casi normaliza sus actividades luego de cinco meses y países europeos como Italia y España -los más afectados- empiezan a recobrar su vida cotidiana; naciones como Estados Unidos sufre el mayor número de contagios y nuestro país, México, se encuentran en el punto más alto de infecciones. La interrogante de cuándo terminará está en pie.

En Singapur, el país más próspero de Asia, se han dado a la tarea de encontrar la respuesta sobre el fin de la pandemia a través de la inteligencia artificial con un estudio denominado Data-Driven Innovation Lab.

Foto: EFE

La Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur (STUD, por sus siglas en inglés) desarrolló este sistema de monitoreo predictivo de Covid-19, el cual es dirigido por el profesor asociado del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Jianxi Luo, para determinar cuánto durará la pandemia en el mundo.

De acuerdo con este diseño, que aclara el propio STUD no está financiado por ninguna agencia ni vinculado a compañía, gobierno o partido político alguno, trata de estimar en tiempo real, mediante un modelo denominado SIR (susceptible-infectado-recuperado), las curvas del ciclo de vida de la pandemia y las fechas de finalización teórica, con códigos de Milan Batista y datos de Our World in Data.

Se espera que con las predicciones actualizadas continuamente de los últimos datos proporcionados a nivel global, con corte al 6 de mayo, se establezca el fin de la pandemia en el mundo el 8 de julio de este año, aunque hay datos que indican que terminará más tarde en distintas latitudes.

Se estima que desaparezca totalmente dentro de unos 7 meses, es decir el 31 de diciembre y que, dependiendo de la variación que registre el avance del virus, la estimación indica que habrá una volatilidad de 29.5 días respecto a esta fecha.

Foto: AFP

Para Estados Unidos, se prevé que el final se dé el 18 de junio del 2020 y desaparezca el 18 de octubre (con una variación de 7.1 días).

Mientras que para México, el fin de la pandemia sería un mes después, hasta el 28 de julio de este año, aunque se espera que haya finalizado totalmente el 21 de noviembre y la variación que guarde, sea de 29.4 días, según los datos de inteligencia artificial utilizados por el grupo interdisciplinario de la STUD.

Otros países, como Brasil, se estima que concluyan el próximo el 17 de agosto y desaparezca el virus, en teoría, el 29 de diciembre.

Foto Reuters

El modelo y los datos, aclara la SUTD, son inexactos, debido a que se guardan “realidades complejas, evolutivas y heterogéneas de diferentes países”.

Por lo que las predicciones son inciertas por naturaleza y subraya que los lectores deben tomar cualquier predicción con precaución y concluye que “el exceso de optimismo basado en algunas fechas de finalización previstas es peligroso porque puede aflojar nuestras disciplinas y controles y provocar el cambio del virus y la infección, y debe evitarse”.

