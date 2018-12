Podríamos pensar que la Navidad es un evento mundial. Pues no. El 69% de la población global, que son 4 mil 723 millones de personas no la celebran, pues profesan religiones distintas al catolicismo o el cristianismo. Aunque es la creencia con mayor número de adeptos, el cristianismo no es la dominante en el mundo.

Foto: Luis Calderón Guerra

