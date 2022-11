Cuentas bloqueadas de Twitter no se restablecerán hasta después de las elecciones en EU, dice Musk

Las cuentas prohibidas no podrán volver a Twitter hasta que la plataforma tenga "un proceso claro para hacerlo", tuiteó Elon Musk el miércoles, dando más claridad sobre el posible regreso del usuario vetado más famoso de la red social de micro mensajería, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump.

Crear el proceso llevaría al menos unas semanas más, tuiteó Musk.

El nuevo plazo implica que Trump no regresará a tiempo para las elecciones legislativas del 8 de noviembre.

Los usuarios de Twitter, los anunciantes y sus propios empleados han estado atentos a las señales de lo que hará Musk en su primera semana como propietario de Twitter.

Twitter's content moderation council will include representatives with widely divergent views, which will certainly include the civil rights community and groups who face hate-fueled violence — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2022

El presidente ejecutivo de Tesla había dicho antes que Twitter no debería prohibir permanentemente a los usuarios y que revertiría el veto a Trump, que fue suspendido por riesgo de nueva incitación a la violencia tras los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos el año pasado.

Los tweets de Musk se conocen después de que el martes tuvo una conferencia telefónica con varias organizaciones de derechos civiles, como Color of Change, la Liga Antidifamación y la NAACP.

Durante la conversación, Musk se comprometió a mantener las políticas de moderación de contenidos de Twitter y a aplicarlas para garantizar la integridad electoral, dijo Rashad Robinson, presidente de Color of Change, en una entrevista.

Musk también reiteró en su tuit del miércoles que Twitter creará un consejo de moderación de contenidos compuesto por representantes con "puntos de vista muy divergentes".

El multimillonario expresó durante la conversación que le gustaría que los grupos de la sociedad civil se unan al consejo, dijo Robinson, que añadió que las discusiones estaban todavía en una etapa temprana.

"Las acciones hablarán más fuerte que las palabras", dijo. "Los temas que se trataron en esta reunión fueron solo la punta del iceberg".