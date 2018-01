DACA está "probablemente muerto", afirma Trump

WASHINGTON.- El programa DACA que busca resolver el estatus legal de cientos de miles de jóvenes migrantes que fueron llevados a Estados Unidos cuando eran niños "está probablemente muerto", aseguró el presidente Donald Trump, responsabilizando de ello al partido Demócrata.

Trump comentó sobre el tema en un par de tuits en la mañana del domingo, tres días después de generar una ola de indignación por haber sido señalado por referirse a inmigrantes africanos, haitianos y salvadoreños como llegados de "países de mierda".

La condena global a los comentarios tachados de racistas puso al presidente a la defensiva en medio de los intentos bipartidistas de negociar un acuerdo sobre el presupuesto que evite un eventual cierre del gobierno pero que a la vez podría retirar la amenaza de deportación que pende sobre los llamados "dreamers" (beneficiarios del DACA).

"El DACA está probablemente muerto porque los demócratas realmente no lo quieren, solo quieren negociar y sacar dinero que necesitan desesperadamente nuestros militares", escribió Trump, refiriéndose al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés).

"Como presidente yo quiero que llegue gente a nuestro país que nos va a ayudar a hacernos fuertes y grandes de nuevo, gente que llegue mediante un sistema basado en MÉRITO. No más loterías! Estados Unidos primero!", siguió.

Establecido en 2012 por el antecesor de Trump, Barack Obama, el programa DACA protege de la deportación a cientos de miles de migrantes que fueron llevados ilegalmente por sus padres a Estados Unidos cuando aún eran niños.

Trump dijo en septiembre que iba a eliminar el programa pero retrasó la medida para darle al Congreso seis meses -hasta marzo- para idear una solución duradera.

Pero un juez federal ordenó el martes al gobierno mantener el DACA activo, contraviniendo la decisión del presidente.