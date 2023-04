¿Qué significa sacar la lengua en la cultura tibetana? Seguidores del Dalai Lama lo defienden

Luego del polémico momento en donde el Dalai lama dio un beso a un niño de la India, seguidores del líder tibetano han salido en su defensa al justificar la frase "puedes chuparme la lengua" con los orígenes de la cultura tibetana.

La acción del ganador del Nobel de la Paz fue duramente criticada por defensores de los derechos de los niños al calificar el acercamiento con el niño hindú como abuso sexual, aunque el Dalai lama minimizó el hecho y dijo que las palabras usadas sólo eran parte de una broma inocente.

Según Independent, Dawa Tsering, miembro del Parlamento Tibetano en el Exilio, dijo que la sociedad no debería sacar de contexto la broma dicha por le Dalai lama y pidió no ir más allá de eso.

“En el templo del Dalai lama, un niño le preguntó si podía abrazar al Dalai Lama y él dijo que sí, luego le pidió un beso y el Dalai Lama lo besó, luego Dalai Lama bromeó y dijo "puedes chuparme la lengua". Eso fue parte de una broma o simplemente un juego con el niño, así que no deberíamos ir más allá de eso”, dijo Tsering.

“La expresión de emociones y modales de hoy en día se ha fusionado y se ha occidentalizado vívidamente. Traer la narrativa de otras culturas, costumbres e influencia social sobre el género y la sexualidad para interpretar la forma de expresión tibetana es atroz”, escribió en Twitter, Namdol Lhagyari, activista tibetano.

¿Qué significa sacar la lengua en la cultura tibetana?

Un estudio de Instituto de Estudios de Asia Oriental de la Universidad de California, en la cultura tibetana sacar la lengua es una señal de respeto, utilizada también como un saludo.

Se cree que los budistas comenzaron la tradición de sacar la lengua a partir de la creencia de la reencarnación, para demostrar que el rey tibetano del Siglo IX Lang Darma, que fue catalogado como una persona cruel que tenía la lengua negra, no había renacido en sus cuerpos.

La cuenta oficial de Twitter del Dalai Lama hizo un comunicado el lunes pasado, en donde se ofrecía disculpas a la familia del menor que fue besado por el monje tibetano, y a todas las personas que se sentían ofendidas y redujo el hecho a un juego.

"Su santidad a menudo se burla de las personas que conoce de una manera inocente y juguetona, incluso en público y ante las cámaras", apuntó la cuenta del Dalai lama.