Dan de alta al Dalai Lama tras hospitalizarlo por infección pulmonar

Nueva Delhi.- El Dalai Lama fue hoy dado de alta de un hospital privado en Nueva Delhi en condición estable, luego de su ingreso hace tres días por una infección en el pecho, señalaron fuentes médicas.

El tibetano, de 83 años, llegó el martes pasado a Nueva Delhi, procedente de la ciudad de Dharamshala, para realizarse un chequeo médico en el Hospital Max, pero fue retenido para un tratamiento, de acuerdo con reportes del canal de noticias local News18.

“Esta en condición estable y fue dado de alta hoy”, señalaron las fuentes del Hospital Max, en Saket, en el sur de esta capital.

“Recibí los tratamientos médicos necesarios y ahora me siento bastante normal”, escribió en su cuenta de Twitter al salir esta mañana del hospital.

HHDL speaks to members of the Tibetan press on his release from the hospital in New Delhi, India on April 12, 2019. (Video courtesy VOA Tibetan Service) pic.twitter.com/DqFKCgEY1n — Dalai Lama (@DalaiLama) 12 de abril de 2019

El décimocuarto Dalai Lama, que vive en el exilio en la ciudad de Dharamshala, asistió la semana pasada a una conferencia de aprendizaje global y otros eventos en Nueva Delhi, y tuvo que volver por cuestiones de salud.

Las apariciones públicas del Dalai Lama, considerado por China como un líder separatista del Tíbet, se han visto limitadas últimamente, al parecer, por problemas de salud.