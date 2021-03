Data | América continúa dividida con Joe Biden

Aunque en general el presidente de los EU cuenta con una aprobación presidencial del 56%, ésta difiere radicalmente cuando se desagrega por grupo social. De acuerdo con una encuesta de la casa encuestadora Gallup, la mayor aprobación del presidente proviene de mujeres jóvenes no blancas con estudios universitarios y viviendo en centros urbanos. Al contrario, Biden no es bien recibido por hombres blancos viejos sin estudios y provenientes de áreas rurales, grupo que respaldó especialmente al ex presidente Donald Trump. De acuerdo con Gallup, las brechas de aprobación para Joe Biden son unas de las más profundas para un presidente de los EU en la historia reciente.