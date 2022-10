De acuerdo con la empresa demoscópica Gallup, la infelicidad en el mundo creció un total de 6 por ciento del 2019 al cierre del 2021. Esto lo estimó con base en entrevistas a personas en todo el mundo en el que se expresó un crecimiento de la cantidad de personas que no tienen un trabajo de calidad, sus ingresos no son suficientes para sobrevivir, viven en comunidades rotas, tienen hambre o están desnutridos y no tienen a nadie en su vida con quien puedan contar para recibir ayuda. Todos estos elementos han sido agravados por la pandemia, aunque la anteceden.