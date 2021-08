El gobierno de los Estados Unidos decidió extender hasta el 21 de septiembre el cierre de sus fronteras a viajes no esenciales, lo que marca 17 meses de actividades acotadas en las aduanas; sin embargo, esto no quiere decir que no ha habido tránsito. Según datos del Departamento del Transporte de aquel país, al primer semestre del 2021 se registró un total de 57 millones 135 mil personas cruzando de México hacia los EU. Aunque esto representó una reducción del 38% respecto a lo registrado en 2019, durante casi todo 2021 los datos de cruces han ido creciendo mes a mes.