La semana pasada el presidente de EU, Donald Trump, fue librado por el Senado de todos los cargos de abuso de poder ligados al juicio político en su contra. Aunque se encuentra a salvo, el mundo no tiene confianza en el rumbo con el que se desempeña en asuntos internacionales. De acuerdo al think tank Pew Research, el 64% del mundo no tiene una opinión favorable del polémico mandatario. Los mexicanos cuentan con las opiniones menos favorables entre 31 países encuestados