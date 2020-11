Data | Trump nada contra la corriente

De acuerdo con la prestigiada publicación inglesa The Economist hay una pobabilidad de 96% de que el candidato demócrata, Joe Biden, quede como victorioso en la elección presidencial de este martes 3 de noviembre. Según The Economist, Donald Trump no pudo cerrar la brecha que le separa de Biden, la cual fue creciendo constantemente desde marzo, cuando la carrera presidencial se veía mucho más cerrada con sólo 57% de probabilidades de éxito para Joe Biden. Hoy se decide si estas proyecciones estadísticas están en lo correcto