De portada de National Geographic a refugiada en Italia, la historia de Sharbat Gula

Una niña afgana sorprendió al mundo entero con la intensidad de sus ojos verdes que reflejaban un momento de adversidad para la época que se estaba viviendo, pero ¿quién es y cómo es que pasó de ser la portada de una revista internacional a refugiada en Italia? Aquí la historia.

¿Quién es la niña afgana de National Geographic?

Sharbat Gula llegó a Pakistán como huérfana cuatro o cinco años después de la invasión soviética de Afganistán en 1979 junto con los miles de afganos que huían de las zonas de combate en la frontera.

Fue Steve McCurry quien la fotografió en 1984 cuando tenía solo 12 años de edad, en un campo de refugiados en Pakistán, sin embargo, fue hasta junio de 1985 que su rostro fue conocido por todos al convertirse en la portada de la revista National Geographic.

Su imagen fue utilizada para ilustrar un reportaje sobre los refugiados afganos, por lo que su retrato terminó convirtiéndose en un símbolo del sufrimiento y la inestabilidad de la región, que en ese momento se encontraba en plena guerra por la invasión de la Unión Soviética.

De acuerdo con el primer ministro Mario Draghi, "su fotografía llegó a simbolizar las vicisitudes y los conflictos de esa etapa histórica que atravesaba Afganistán y su pueblo".

Así fue la portada de la revista en 1985 cuando salió Sharbat Gula. Foto: Steve McCurry | National Geographic

¿Qué pasó con la niña afgana?

Años después, Gula fue detenida en 2016 por las autoridades de Pakistán por llevar documentos de identificación falsos.

"Estábamos bien allá, teníamos buenos vecinos, vivimos con nuestros hermanos pastunes. Pero no me imaginé que al final el gobierno paquistaní me iba a tratar de esta manera", dijo en entrevista con la BBC.

Posteriormente, quedó en libertad y fue enviada a Afganistán, país al que no quería regresar, al considerarlo poco seguro pero finalmente fue recibida por el presidente Ashraf Ghani y por el expresidente Hamid Karzai, en el palacio de gobierno.

El tiempo pasó y su imagen volvió a dar la vuelta al mundo cuando McCurry volvió a buscarla en 2002 y comprobó la vida difícil que seguía teniendo, por lo que la propuso de nuevo como protagonista de la portada de National Geographic.

Gula, analfabeta y madre de cuatro hijos, ignoraba que millones de personas habían visto su foto, ni que su imagen había desatado una movilización internacional a favor de los refugiados.

Sharbat Gula a los 12 años y a los 30 años, aproximadamente, sosteniendo la revista. Foto: Steve McCurry | National Geographic

Sharbat Gula es refugiada en Italia

A más de 30 años de haber estado en la revista de National Geographic, Sharbat Gula llegó este jueves a Roma luego de ser evacuada de Afganistán tras el regreso de los talibanes.

Fue por medio de un comunicado que el ejecutivo de Mario Draghi confirmó su llegada: "La ciudadana afgana Sharbat Gula acaba de llegar a Roma".

Como muchos de sus compatriotas, Gula que ahora tiene 49 años, había pedido ayuda para abandonar su país después de que los talibanes tomaran el control de Afganistán el pasado mes de agosto.

El gobierno italiano facilitó y organizó su traslado a Roma como parte del programa para la evacuación de ciudadanos afganos y el plan para su recepción e integración.

Sharbat Gula acompañada de su familia, fue madre de tres hijos. Foto: Steve McCurry | National Geographic









