De una manera u otra, ganaremos sobre la cuestión del muro: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó esta mañana que de una forma u otra, “ganará sobre la cuestión del muro".

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario señaló ademas que el ejército está siendo completamente reconstruido y que de cualquier forma se ganará en cuanto a la construcción del muro fronterizo.

En nuestro país, tanto dinero se ha tirado por el desagüe, por tantos años, pero cuando se trata de seguridad fronteriza y los militares, los demócratas luchan hasta la muerte. Ganamos en el ejército, que está siendo completamente reconstruido. ¡De una forma u otra, ganaremos en relación al muro!

In our Country, so much money has been poured down the drain, for so many years, but when it comes to Border Security and the Military, the Democrats fight to the death. We won on the Military, which is being completely rebuilt. One way or the other, we will win on the Wall! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de diciembre de 2018

Cabe recordar que el día de ayer, el mandatario dijo también a los demócratas que no se construirá un "muro de concreto", sino "listones de acero" para ver a través de ellos.

Los demócratas dicen alto y claro que no quieren construir un muro de concreto, pero no estamos construyendo un muro de concreto, estamos construyendo listones de acero diseñados artísticamente para que puedas ver a través de ellos.

The Democrats, are saying loud and clear that they do not want to build a Concrete Wall - but we are not building a Concrete Wall, we are building artistically designed steel slats, so that you can easily see through it.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de diciembre de 2018





La construcción del muro a lo largo de más de 3,000 kilómetros de frontera fue la promesa estrella de Trump durante la campaña electoral de 2016, pero tras su llegada a la Casa Blanca el Congreso sólo ha aprobado partidas para pequeños tramos.