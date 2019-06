Crisis migratoria centra la atención de aspirantes en el debate demócrata

Al menos tres de los aspirantes a la nominación demócrata en las elecciones del 2020 que participarán el miércoles y jueves en un debate público en Miami decidieron acudir al centro para menores inmigrantes situado en Homestead, al sur de la ciudad, para expresar su rechazo a la detención de niños.



Veinte aspirantes a medirse en las urnas con el presidente Donald Trump, divididos en dos grupos y jornadas, van a protagonizar el primer debate de esta adelantada campaña, con vistas a las primarias del Partido Demócrata que comenzarán en Iowa el 3 de febrero de 2020.

En medio del impacto causado por una fotografía de los cuerpos sin vida de un padre y su hija ahogados en el Río Bravo cuando trataban de cruzar a Estados Unidos y las amenazas de Trump de desatar una "gran deportación", los temas migratorios van a tener seguramente más peso en el debate.



La aspirante y senadora por Massachusetts Elizabeth Warren anunció que antes de debatir este miércoles con otros nueve candidatos demócratas en el Adrienne Arsht Center de Miami acudirá al centro de detención de menores de Homestead, con capacidad para tres mil 200 personas.



En un foro con votantes celebrado el martes en Miami, Warren dijo que lo que sucede en la frontera con México, con miles de indocumentados detenidos demuestra que se trata de un "mal momento de la historia" de este país y que el "Gobierno debe reflejar los valores" estadounidenses, entre los que no está -dijo- la detención de niños.



Por eso, decidió acudir al centro de detención de Homestead, donde están recluidos menores separados de sus padres y otros llegados sin acompañantes adultos.



Lo hará horas antes de que hiciera lo propio el congresista californiano y aspirante demócrata Eric Swalwell, también participante en el debate que emite la cadena NBC.



El representante por California acudió este martes al centro de detención, donde dijo que los menores que allí se encuentran recluidos necesitan "hogares y no prisiones privadas".



También anunció que acudirá al mismo lugar este jueves el excongresista por Texas Beto O'Rourke, quien aseguró en su cuenta de Twitter que las políticas "inhumanas" del Gobierno del presidente Donald Trump de separar a familias y mantener detenidos a menores "deben acabar".

This is a campaign for America, for everyone in America. pic.twitter.com/5jXcx75bGt — Beto O'Rourke (@BetoORourke) 23 de junio de 2019

Al igual que O'Rourke estará en el primero de los dos debates de los 20 aspirantes demócratas invitados el senador por Nueva Jersey Corey Booker, quién en su cuenta de Twitter dijo este miércoles que "no es ningún crimen buscar una vida mejor" y que hay que "despenalizar" el cruce de la frontera.

There’s nothing criminal about seeking a better life for your family. I've said it before, and I'll say it again now—we have to do the right thing and decriminalize border crossing. — Cory Booker (@CoryBooker) 26 de junio de 2019



Esa es la medida en la que ha estado insistiendo el también aspirante Julián Castro, que fue el primero de los candidatos demócratas en presentar un plan migratorio que incluía esta medida, a la que se han ido sumando sus colegas y rivales y que probablemente lo saque a relucir en su participación en el foro.



El de esta noche es el primero de los dos debates y este jueves participarán otros diez aspirantes, entre ellos el expresidente Joe Biden y los senadores Bernie Sanders, Kamala Harris y Michael Bennet, y Pete Buttigieg, la sorpresa de esta campaña, el alcalde de la pequeña ciudad de South Bend, en Indiana.



Las fotografías de un padre salvadoreño y su hija de menos de dos años de edad fallecidos este domingo al intentar cruzar el río Bravo para llegar a Estados Unidos copan el interés de los medios estadounidenses, que también destacan la polémica del estado en que se encuentran los centros de detención de menores, algunos manejados por empresas privadas.



Este martes dimitió el comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), John Sanders, poco después de que abogados denunciaran que los pequeños recluidos en el centro de Clint, cerca de la frontera texana con México, vivían en condiciones insalubres, lo que llevó al trasladado de centenares de ellos.



Para Sanders en la frontera se vive una crisis migratoria debido a que cada mes aumenta la detención de inmigrantes indocumentados que cruzan ilegalmente la frontera sur.



En mayo, fueron detenidas 132 mil 887 personas entre los puertos de entrada en la frontera con México, en comparación con los 99 mil 304 en el mes de abril y los 92 mil 840 de marzo.



La senadora Kamala Harris, integrante del grupo que debatirá el jueves, consideró en un mensaje en Twitter, en el que publicó la foto del padre y la niña muertos en el río, que este suceso es una "mancha" en la conciencia del país debido a la "inhumana" política de Trump de que los solicitantes de asilo aguarden en México a que su petición sea resuelta.