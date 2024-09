Debate en Brasil acaba en sillazos: un candidato tuvo fractura de costillas

Un par de candidatos a la alcaldía de Sao Paulo, Brasil, protagonizaron un escandaloso momento la noche del 15 de septiembre durante un debate donde José Luiz Datena propinó un “sillazo” a su oponente Pablo Marcal que resultó en una fractura de costilla.

El ataque se dio luego de que Marcal acusara a Datena de ser un agresor sexual, señalamientos que enfadaron al político y lo llevaron a la agresión, reportó O Globo.

El momento fue transmitido en la cadena TV Cultura ante los ojos de la audiencia y el moderador, quien tuvo que mandar a una pausa comercial tras el incidente.

José Luiz Datena candidato del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), y Marcal representante al el Partido Renovador Laborista Brasileño (PRTB), se enfrascaron en una acalorada discusión donde ambos desestimaron sus dichos.

“La acusación que usted hizo contra mí, repito, no fue investigada porque no había pruebas”, dijo Datena para defenderse de los señalamientos.

During the São Paulo mayoral debate, candidate Datena attacked Pablo Marçal with a chair after Marçal called him a "coward" for not being man enough to slap him in the face.

Marcal, por su parte, llamó al político cretino y lo presionó para hablar sobre la presunta acusación de acoso sexual.

“No respondiste la pregunta. Queremos saber. Eres un cretino. Pasaste por el debate estos días para abofetearme y dijiste que querías hacerlo. Ni siquiera eres hombre para hacer eso. No eres un hombre”, expresó Marcal antes de que la situación se saliera de control.

Pablo Marçal fraturó la costela y passará a madrugada no hospital en observação

Candidato à Prefeitura de São Paulo foi medicado e passou por exames no Hospital Sírio Libanês. Marçal foi agredido por Datena durante debate da TV Cultura.



Em um vídeo publicado nas redes sociais,… pic.twitter.com/aIgyHcxQa9 — Brazil Press (@brazilpress) September 16, 2024

El equipo de Pablo Marcal informó que el candidato tiene una rotura de costilla en el costado derecho y se le tuvo que inmovilizar un brazo, tras ser atendido en el Hospital Sírio-Libanês. Se prevé que el candidato brasileño sea dado de alta este lunes por la mañana, reportó el medio Folha de Sao Paulo.

El debate estaba integrado en total por otros candidatos, además de José Luiz Datena y Pablo Marcal, se encontraba Ricardo Nunes, actual alcalde de Sao Paulo; Guilherme Boulos, Tabata Amaral y Marina Helena, quienes ya habían utilizado sus intervenciones para atacar la gestión de Nunes; después, fue cuando se desató la agresión en vivo.