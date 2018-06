Decepcionante la decisión de EU de salir del Consejo de Derechos Humanos: ONU

El secretario general de la ONU, António Guterres, "habría preferido que Estados Unidos permaneciera en el Consejo de Derechos Humanos" de la organización, según dijo hoy su portavoz.

La arquitectura del Consejo de Derechos Humanos de la ONU desempeña un papel muy importante en la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo

Stéphane Dujarric, portavoz

Horas antes, preguntado ante las expectativas de que EU anunciara hoy su salida de este órgano, Dujarric ya había dicho que Guterres defiende una "participación activa de todos los Estados miembros" en ese sistema.



El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, calificó la decisión estadounidense de "decepcionante, aunque no realmente sorprendente".

Dado el estado de los derechos humanos en el mundo actual, EU debería estar dando un paso al frente, no un paso atrás



El Gobierno estadounidense dio a conocer hoy su decisión en Washington, en una comparecencia ante los medios del secretario de Estado, Mike Pompeo, y de la embajadora ante la ONU, Nikki Haley.



La Administración de Donald Trump ya había advertido el pasado año de que iba a tratar de impulsar reformas en el funcionamiento del Consejo y que, si no se aceptaban, no dudaría en retirarse.

Entre otras cosas, EU critica que ese organismo con sede en Ginebra sirva de plataforma a países como China, Venezuela y Cuba y denuncia que tiene un "sesgo" contra Israel.



El Gobierno israelí, precisamente, no tardó en dar la bienvenida a la decisión de Washington, defendiendo que el Consejo es un "enemigo de quienes realmente se preocupan por los derechos humanos".



"Estados Unidos ha demostrado, una vez más, su compromiso con la verdad y la justicia y su negativa a permitir que el odio ciego contra Israel en instituciones internacionales continúe sin contestación", dijo en un comunicado el embajador ante Naciones Unidas, Danny Danon.