Decomisan en Vietnam más de 300 mil condones que habían sido lavados para revender

La policía de Vietnam decomisó más de 300 mil condones usados que habían sido lavados y para ser revendidos como nuevos.

Imágenes de la Televisión estatal de Vietnam (VTV) mostraron docenas de bolsas grandes que contenían los anticonceptivos, en un almacén en la provincia de Binh Duong.

La policía dijo que las bolsas pesaban más de 360 kilos, equivalente a alrededor de 345 mil condones.

El dueño del almacén dijo que habían recibido una “entrada mensual de condones usados de una persona desconocida”.

Una mujer detenida durante la operación dijo a la policía que los condones usados se hervían primero en agua, luego se secaban y reformaban en un falo de madera antes de volver a empaquetarlos y revenderlos.

Se informó en la televisión vietnamita que no estaba claro cuántos de los condones reciclados ya se habían vendido. Con información de The Guardian More than 300,000 used condoms that had been washed and were about to be sold to the public as "new" were discovered by Vietnamese police during a raid on Tuesday pic.twitter.com/a9Y9BDCAYE — CBS News (@CBSNews) September 24, 2020

