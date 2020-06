Dejan EU ante crisis por Covid-19

SAN LUIS RÍO COLORADO. Sin ser deportados, muchos son los connacionales que, tras haber pasado un tiempo en Estados Unidos de manera ilegal, han regresado a México obligados por la pandemia, ya que, al “no existir” ante los ojos del gobierno en territorio estadounidense, no cuentan con seguridad social, seguro de desempleo o alguna garantía que los auxilie ante la crisis salubre y económica derivada de la pandemia por el Covid-19.

Para muchos de ellos el trabajo terminó de forma temporal, pero a diferencia de otros, ellos no tienen un apoyo como el que el presidente Donald Trump ha direccionado para los trabajadores durante la cuarentena, sin embargo, sus gastos siguen, además, de ser contagiados por el nuevo coronavirus no habría hospital que no revelara su estatus migratorio mientras ellos son atendidos.

En un caso similar al de cientos de paisanos que han tenido que dejar el país en el que por un tiempo hicieron vida, se encuentran Ángel y Lourdes, un matrimonio con tres hijos menores de edad nacidos en California, que, al quedarse sin trabajo, decidieron volver a su natal San Luis Río Colorado para poder trabajar y tener un servicio de salud que los respalde.

“Desde los últimos días de marzo me quedé sin trabajo, pues laboraba en una empresa que recortó empleados por el coronavirus, aunque por un tiempo busqué dónde acomodarme, no pude, fue ahí cuando entendí que el panorama no sería fácil pues, aunque tengo visa, no tengo permiso para vivir allá y decidimos regresar”, comentó Ángel.

Al llegar a México y dejar atrás su casa, la educación de sus hijos y a otros familiares en Estados Unidos, él se empleó en un supermercado, mientras que ella se dedica al comercio informal.

“Claro que aquí gano mucho menos dinero que allá, pero tengo un trabajo seguro y mi familia y yo tenemos Seguro Social, eso nos da mucha tranquilidad, porque allá nos daba mucho miedo enfermarnos y no poder ser atendidos”, expresó Ángel.

Recientemente, el secretario de Salud del estado de Sonora, Enrique Clausen, comentó que desde iniciada la contingencia ha sido constante el regreso de mexicanos, quienes, ante la situación se han visto en la necesidad de volver y emplearse en este país, aunque el funcionario no reveló mayores detalles.