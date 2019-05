Demanda de alcalde en EU frena construcción de muro privado fronterizo

Un alcalde del estado de Nuevo México demandó judicialmente la construcción del primer tramo de un muro construido con recursos privados en la frontera con México al considerar que sus promotores, el grupo antinmigrante "We Build The Wall, ha incumplido con normas de construcción.



La decisión de Javier Perea, alcalde de Sunland Park, de "parar" la obra, provocó la inmediata reacción de "Nosotros construimos el muro", que señaló este miércoles que peleará en las cortes.



El grupo anunció que ha recaudado 23 millones de dólares para la obra que se inició el pasado fin de semana y que cumplieron con los requisitos para la construcción.



Sin embargo, Perea dijo que su administración presentó este martes una orden de "cesar" ante las cortes al señalar que los trámites fueron "incompletos", que no se presentaron los estudios necesarios y que además hay información "contradictoria".



El lunes pasado Brian Kolfage, fundador del grupo, indicó que habían edificado un poco menos de una milla en terrenos perteneciente a la compañía American Eagle Brick, en la base del monumento conocido como Monte Cristo Rey, a un lado del Río Grande, en la frontera de Nuevo México.



"Tuvimos a representantes de la ciudad de Sunland Park inspeccionando el lugar y siendo testigos de la primera mezcla de cemento. Creemos que este es un último intento de intimidación", manifestó Kolfage.



"Un pequeño pedazo" de muro en propiedad privada no hace nada para asegurar de forma efectiva la frontera sur de los traficantes de drogas y de humanos, criticó por su parte la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham.



La demócrata señaló que la obra no resuelve las necesidades de los solicitantes de asilo y ni de las comunidades fronterizas que los están recibiendo.



"Se requiere un enfoque multifacético y estratégico para establecer y mejorar la seguridad fronteriza, así como para hacer frente a la crisis humanitaria en nuestra frontera", dijo.



Lamentó que ningún presidente ha hecho lo suficiente en las ultimas décadas para resolver la crisis migratoria.



El presidente Donald Trump firmó el pasado febrero una declaración de emergencia nacional que busca reunir unos 6 mil millones de dólares de las carteras de Defensa y Seguridad Nacional para sufragar la construcción del muro.



Sin embargo, el viernes pasado un tribunal de California suspendió parcialmente el plan de Trump de financiarlo mediante fondos procedentes del Departamento de Defensa.



Mientras, desde diciembre pasado, "We Build The Wall" anunció la iniciativa privada para construir el muro fronterizo dentro de propiedades privadas a lo largo de la frontera con México.



"Construimos el muro en tres días, mientras la ciudad corrupta estaba festejando el día festivo. Lo único que falta es pavimentar el camino para que tenga acceso la Patrulla Fronteriza", manifestó Kolfage.



Señaló que se trata de una ciudad "con historial de corrupción" e hizo un llamado a todos aquellos que apoyan este proyecto para que contacten a la ciudad fronteriza en Nuevo México y expresen su molestia.



Según el alcalde Perea, la ciudad solo permite para este tipo de construcciones una altura de hasta 1,83 metros (6 pies) de alto, la cual ya fue superada.



De igual forma señaló que analizan si existen violaciones a las leyes ambientales o el flujo del agua.



Por otro lado, Perea dijo que el dueño de la propiedad donde está el muro tiene varios recursos para cumplir con estas regulaciones, pero todo este proceso podría tomar varias semanas o inclusive meses en las cortes