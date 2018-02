Demócratas advierten 'confrontaciones' si Trump despide a sus prosecutores

Legisladores demócratas pidieron este domingo al presidente Donald Trump no despedir a los altos responsables de la investigación sobre los vínculos entre Rusia y su equipo de campaña presidencial, advirtiendo que sino generará una "confrontación" en el país.

"Si el presidente toma esta decisión extrema, me temo que podría conducir a una confrontación que no necesitamos en Estados Unidos", dijo el senador demócrata Dick Durbin.

Tras ser desclasificado por el presidente, el Congreso publicó el viernes un controvertido memorando de inteligencia que critica al FBI, acusándolo de abuso de poder por espiar a un exasistente de campaña de Trump en 2016, Carter Page.

El mandatario reivindicó el sábado su inocencia en la investigación sobre la intervención de Rusia en las elecciones de 2016 que lo llevaron al poder, y consideró que se trata de una "cacería de brujas".

We are headed down a dangerous path. Using the Nunes Memo as a pretext to fire Rod Rosenstein, Robert Mueller, or other DOJ leadership would clearly be an attempt to obstruct justice in the Russia investigation.



Our letter to the President: pic.twitter.com/YB5nfhxNF7 — Senator Dick Durbin (@SenatorDurbin) 2 de febrero de 2018

Algunos sectores temen que Trump despida al fiscal especial Robert Mueller, a cargo de la investigación rusa, o a su superior en jerarquía, el número dos del departamento de Justicia, Rod Rosenstein.

Los demócratas proyectan una crisis institucional, en tanto los republicanos muestran su apoyo al mandatario.

"La pregunta es si la mayoría republicana en la Cámara de Representantes y el Senado defenderá la ley y la Constitución si el presidente toma esa posición extrema", advirtió Durbin en el canal CNN.

"El objetivo es socavar al FBI, desacreditar al FBI, desacreditar la investigación de Mueller, hacer la voluntad del presidente", agregó en ABC el legislador demócrata Adam Schiff.

El memorando, redactado por el titular de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el republicano Devin Nunes, acusa a los investigadores del FBI de abuso de poder para obtener la orden de un juez federal para espiar al exasistente Carter Page. Concretamente, habrían omitido precisar que una investigación sobre Paige habría recibido financiamiento demócrata.

Pero Schiff rechazó esta tesis, afirmando que "la corte fue notificada de que había un actor político involucrado".

El legislador republicano Trey Gowdy descartó el domingo la idea de un despido de Rod Rosenstein.

"He tenido diferencias con Rod Rosenstein, pero aún pienso que es completamente capaz de ayudar a dirigir un departamento de Justicia en el que todos tengamos confianza" , dijo Gowdy en CBS.