Demócratas se arrodillan en Congreso de EU en tributo a George Floyd

Los legisladores demócratas en el Congreso de Estados Unidos se arrodillaron este lunes para prestar 8:46 minutos de silencio en homenaje a George Floyd y otros negros estadounidenses "que han perdido la vida injustamente" por brutalidad de agentes blancos, antes de presentar una propuesta de reforma orgánica de la Policía.

La presidenta demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi, el líder de la minoría de su partido en el Senado, Chuck Schumer, así como unos 20 parlamentarios opositores, incluidos varios representantes negros, se reunieron en el "Salón de la Emancipación", nombrado así en homenaje a los esclavos que trabajaron en la construcción de la sede legislativa en Washington, el Capitolio, en el siglo XVIII.

La duración del homenaje no fue casual, ocho minutos 46. Ese fue el tiempo que un policía blanco pasó con su rodilla apoyada en el cuello de George Floyd, un afroamericano de 46 años, hasta que lo mató por asfixia el 25 de mayo durante su arresto por una denuncia de supuesto uso de un billete falso.

Este incidente registrado en la ciudad de Minneapolis (Minnesota) causó indignación en Estados Unidos y el mundo, generando múltiples protestas contra el racismo y la brutalidad policial en todo el país, en general de tono pacífico y algunas violentamente reprimidas por fuerzas del orden. También se ha elevado una ola de críticas contra el gobierno del republicano Donald Trump por su estrategia de mano dura para afrontar la crisis.

