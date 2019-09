Denunciarán nexo de Guaidó con Rastrojos

CARACAS. El gobierno de Nicolás Maduro anunció que denunciará ante la ONU presuntos vínculos entre el líder opositor venezolano Juan Guaidó y paramilitares colombianos.

"Estas graves denuncias, las evidencias y muchas cosas más las vamos a llevar a las Naciones Unidas", aseveró la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, en una concentración oficialista en el centro de Caracas.

El gobierno difundió nuevas fotografías de Guaidó, reconocido como presidente encargado por medio centenar de países, junto a supuestos miembros de la banda narcotraficante Los Rastrojos.

Basado en el testimonio de un integrante del grupo, detenido por las autoridades venezolanas, el Ejecutivo sostuvo que un escuadrón de Los Rastrojos trasladó a Guaidó a territorio colombiano el pasado 22 de febrero desde el fronterizo estado de Táchira. El opositor asistió el 22 a un concierto benéfico y un día después intentó sin éxito ingresar ayuda humanitaria desde Colombia.

Otras dos fotos en las que Guaidó posa con dos miembros de Los Rastrojos -detenidos en Colombia el pasado 18 de juniofueron publicadas el 12 de septiembre por una ONG que opera en la zona limítrofe.

El mitin de este sábado tuvo como fin acompañar la entrega a altos funcionarios de 13 millones de firmas que el gobierno asegura haber recolectado en su campaña "No more Trump" (No más Trump) en rechazo a las sanciones económicas de Estados Unidos contra Venezuela.

Las rúbricas serán llevadas al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la semana entrante durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Por su parte, Guaidó informó sobre el envío de una delegación a Nueva York que lo representará en Naciones Unidas y que buscará aumentar la presión al gobierno de Maduro.

La delegación también está conformada por su embajador ante Estados Unidos, Carlos Vecchio, y el presidente de la Comisión del Parlamento para la Ayuda Humanitara, el diputado Miguel Pizarro, a quien decidió designar hoy como "comisionado presidencial para la Organización de Naciones Unidas".